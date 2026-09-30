Eleições no Ceará (CE): saiba o número de Ciro Gomes ao governo

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o presidente da República.

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O número do candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes, do Partido Social da Democracia Brasileira (PSDB), é 45.

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Como votar para governador?

Para escolher o governador, o eleitor deve digitar o número do candidato, que é formado por dois dígitos. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, basta apertar o botão verde "confirma".

Qual é a data e o horário das Eleições 2026?

O primeiro turno será no dia 4 de outubro e o segundo turno, no dia 25 de outubro. Em ambas as datas, a votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Quem são os candidatos ao Governo do Ceará?