Assine
overlay
Início PlatôBr

Ciro lidera no Ceará com dez pontos à frente de governador do PT, mostra Ipsos-Ipec

De volta ao PSDB, Ciro Gomes aparece com 44% das intenções de voto em levantamento do instituto de pesquisas divulgado nesta sexta

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
19/12/2025 11:38

compartilhe

SIGA
x
Ciro lidera no Ceará com dez pontos à frente de governador do PT, mostra Ipsos-Ipec
Ciro lidera no Ceará com dez pontos à frente de governador do PT, mostra Ipsos-Ipec crédito: Platobr Politica

Recém-filiado ao PSDB para disputar o governo do Ceará em 2026, Ciro Gomes lidera o cenário eleitoral no estado a dez meses da eleição, mostra uma pesquisa do Ipsos-Ipec divulgada nesta sexta-feira, 29.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ciro aparece com 44% das intenções de voto, à frente do atual governador, Elmano de Freitas, do PT, com 34%; e do senador Eduardo Girão, do Novo, com 7%. Eleitores que votariam em branco ou nulo somaram 10% e os que não souberam responder ou não responderam são 5%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A pesquisa ouviu 800 eleitores no ceará entre 13 e 16 de dezembro. A margem de erro é de três pontos percentuais.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay