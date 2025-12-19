Ciro lidera no Ceará com dez pontos à frente de governador do PT, mostra Ipsos-Ipec
De volta ao PSDB, Ciro Gomes aparece com 44% das intenções de voto em levantamento do instituto de pesquisas divulgado nesta sexta
Recém-filiado ao PSDB para disputar o governo do Ceará em 2026, Ciro Gomes lidera o cenário eleitoral no estado a dez meses da eleição, mostra uma pesquisa do Ipsos-Ipec divulgada nesta sexta-feira, 29.
Ciro aparece com 44% das intenções de voto, à frente do atual governador, Elmano de Freitas, do PT, com 34%; e do senador Eduardo Girão, do Novo, com 7%. Eleitores que votariam em branco ou nulo somaram 10% e os que não souberam responder ou não responderam são 5%.
A pesquisa ouviu 800 eleitores no ceará entre 13 e 16 de dezembro. A margem de erro é de três pontos percentuais.