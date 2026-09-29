Eleições em São Paulo (SP): saiba o número de Tarcísio ao governo

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

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Em São Paulo, o candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) disputa o cargo de governador. Para votar nele, o eleitor deve digitar o número 10 na urna eletrônica.

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Como votar para governador

Para escolher o governador de São Paulo, o eleitor deve inserir o número do candidato, que possui dois dígitos. Após a digitação, a foto, o nome, o número e o partido aparecerão na tela da urna.

Se as informações estiverem corretas, basta apertar o botão verde "confirma" para registrar o voto.

O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e um eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro. Nos dois dias, o horário de votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Veja os candidatos ao governo de SP

Confira a lista com o nome e o número dos candidatos que concorrem ao governo de São Paulo nas Eleições 2026:



