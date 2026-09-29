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Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Douglas Ruas ao governo

Confira a lista com todos os candidatos ao governo do Rio de Janeiro e veja o passo a passo completo para não errar na hora de confirmar o seu voto

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Repórter
29/09/2026 15:43 - atualizado em 30/09/2026 11:46

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Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Douglas Ruas ao governo
Douglas Ruas, candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PL, durante evento de campanha para as Eleições 2026. crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, além dos governadores e do presidente da República.

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Para quem deseja votar em Douglas Ruas para governador, o número que deve ser digitado na urna eletrônica é 22.

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Como votar para governador?

Para escolher o governador de São Paulo, o eleitor precisa digitar o número do candidato, que é composto por dois dígitos. Em seguida, deve apertar o botão verde "confirma" após verificar se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos.

Qual é a data e o horário das Eleições 2026?

O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, enquanto o segundo turno está marcado para 25 de outubro. Em ambas as datas, o horário de votação será das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.

Candidatos ao governo do Rio nas Eleições 2026


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