Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Douglas Ruas ao governo
Confira a lista com todos os candidatos ao governo do Rio de Janeiro e veja o passo a passo completo para não errar na hora de confirmar o seu voto
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O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, além dos governadores e do presidente da República.
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Para quem deseja votar em Douglas Ruas para governador, o número que deve ser digitado na urna eletrônica é 22.
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Como votar para governador?
Para escolher o governador de São Paulo, o eleitor precisa digitar o número do candidato, que é composto por dois dígitos. Em seguida, deve apertar o botão verde "confirma" após verificar se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos.
Qual é a data e o horário das Eleições 2026?
O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, enquanto o segundo turno está marcado para 25 de outubro. Em ambas as datas, o horário de votação será das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.
Candidatos ao governo do Rio nas Eleições 2026
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André Marinho (Partido Novo) — 30
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Coronel Busnello (Missão) — 14
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Cyro Garcia (PSTU) — 16
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Douglas Ruas (PL) — 22
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Eduardo Paes (PSD) — 55
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Anthony Garotinho (Republicanos) — 10
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Juliete Pantoja (UP) — 80
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Luan Monteiro (PCO) — 29
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William Siri (Psol) — 50
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