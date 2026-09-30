Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta quarta (30/9)

Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de entrevistas, encontros e caminhadas nesta quarta-feira (30/9). Confira as agendas:

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Alexandre Kalil (PDT)

13h30 - Entrevista ao jornal Sete Dias.

14h - Entrevista ao jornal Estadão.

14h30 - Encontro com representantes do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais.

14h45 - Encontro com representantes do setor de Tecnologia e Inovação de Minas Gerais.

16h - Caminhada pela Vila Nossa Senhora Aparecida, em Venda Nova, em Belo Horizonte.

Ben Mendes (Missão)

Sem agenda de campanha.

Cleitinho (Republicanos)

A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.

Flávio Roscoe (PL)

19h30 - Participação no "Blocão do 22" em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Gabriel Azevedo (MDB)

8h - Gravação de conteúdo audiovisual.

9h - Encontro com represenantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG).

10h - Encontro com representantes do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRA-MG).

13h30 - Caminhada com candidatos, lideranças e apoiadores do MDB pelo bairro Funcionários, em Belo Horizonte.

15h - Entrevista à Rádio Favela.

17h - Entrevista ao jornal Minas.

17h45 - Caminhada pelo comércio de Nova Lima com o candidato a deputado federal Gilson Amorim.

Henrique Áreas (PCO)

12h - Panfletagem e visita ao Mercado Central de Belo Horizonte.

16h - Panfletagem no metrô Vilarinho.

21h30 - Visita ao bairro Santa Tereza.

Indira Xavier (UP)

16h - Caminhada com a candidata à Presidência Samara Martins e o rapper FBC pelo Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte.

19h - Assembleia com moradores da Ocupação Eliana Silva.

Mateus Simões (PSD)

10h45 - Encontro com lideranças em Barbacena, no Campo das Vertentes.

13h - Caminhada com apoiadores por Barbacena.

15h - Caminhada pelo centro de São João del Rei, no Campo das Vertentes.

16h - Café com lideranças em São João del Rei.

Patrus Ananias (PT)

16h - Caminhada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

Rafael Duda (PSTU)

7h - Reunião com apoiadores.

12h - Panfletagem na Escola Estadual Agnelo Correa Viana, em Belo Horizonte.

14h30 - Gravação de vídeos.

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Túlio Lopes (PCB)

16h - Assinatura da carta-compromisso do Sindicato dos Jornalistas.

17h - Assinatura da carta-compromisso da Associação dos e das Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais (ADUEMG).