Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta quarta (30/9)
Candidatos têm dia de caminhadas, encontros e entrevistas
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Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de entrevistas, encontros e caminhadas nesta quarta-feira (30/9). Confira as agendas:
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Alexandre Kalil (PDT)
13h30 - Entrevista ao jornal Sete Dias.
14h - Entrevista ao jornal Estadão.
14h30 - Encontro com representantes do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais.
14h45 - Encontro com representantes do setor de Tecnologia e Inovação de Minas Gerais.
16h - Caminhada pela Vila Nossa Senhora Aparecida, em Venda Nova, em Belo Horizonte.
Ben Mendes (Missão)
Sem agenda de campanha.
Cleitinho (Republicanos)
A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.
Flávio Roscoe (PL)
19h30 - Participação no "Blocão do 22" em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).
Gabriel Azevedo (MDB)
8h - Gravação de conteúdo audiovisual.
9h - Encontro com represenantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG).
10h - Encontro com representantes do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRA-MG).
13h30 - Caminhada com candidatos, lideranças e apoiadores do MDB pelo bairro Funcionários, em Belo Horizonte.
15h - Entrevista à Rádio Favela.
17h - Entrevista ao jornal Minas.
17h45 - Caminhada pelo comércio de Nova Lima com o candidato a deputado federal Gilson Amorim.
Henrique Áreas (PCO)
12h - Panfletagem e visita ao Mercado Central de Belo Horizonte.
16h - Panfletagem no metrô Vilarinho.
21h30 - Visita ao bairro Santa Tereza.
Indira Xavier (UP)
16h - Caminhada com a candidata à Presidência Samara Martins e o rapper FBC pelo Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte.
19h - Assembleia com moradores da Ocupação Eliana Silva.
Mateus Simões (PSD)
10h45 - Encontro com lideranças em Barbacena, no Campo das Vertentes.
13h - Caminhada com apoiadores por Barbacena.
15h - Caminhada pelo centro de São João del Rei, no Campo das Vertentes.
16h - Café com lideranças em São João del Rei.
Patrus Ananias (PT)
16h - Caminhada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.
Rafael Duda (PSTU)
7h - Reunião com apoiadores.
12h - Panfletagem na Escola Estadual Agnelo Correa Viana, em Belo Horizonte.
14h30 - Gravação de vídeos.
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Túlio Lopes (PCB)
16h - Assinatura da carta-compromisso do Sindicato dos Jornalistas.
17h - Assinatura da carta-compromisso da Associação dos e das Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais (ADUEMG).