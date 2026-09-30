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ELEIÇÕES 2026

Kalil sobre Lula: ‘Não combinamos, não demos liga’

Aliança de 2022 é justificada por uma "circunstância eleitoral", mas pedetista hoje quer fugir da polarização

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
30/09/2026 00:57 - atualizado em 30/09/2026 01:03

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Alexandre Kalil relembrou a aliança com Lula em 2022 e afirmou que a composição entre os dois "não deu liga"
Alexandre Kalil relembrou a aliança com Lula em 2022 e afirmou que a composição entre os dois "não deu liga" crédito: Reprodução/TV Globo

Quatro anos após ter se aliado com o presidente Lula (PT), o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), hoje candidato ao governo de Minas Gerais, disse que a composição não deu certo e aconteceu apenas por uma questão de “circunstância eleitoral”.

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Na disputa estadual em 2022, Kalil deu palanque para o petista, que saiu vitorioso em Minas. Por outro lado, o ex-prefeito foi derrotado em primeiro turno para Romeu Zema (Novo).

Kalil relatou ter dito a Lula que nunca tinha votado no PT no momento em que a aliança estava sendo construída para a última eleição nacional.

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“Mas eu não tenho nada para falar do presidente Lula. Não combinamos, não demos liga não era pra dar mesmo. E eu sigo tranquilo a minha vida e agora eu quero um caminho livre sem escolher nem o Flávio Bolsonaro e nem o Lula”, explicou, durante o debate da TV Globo com candidatos ao governo de Minas Gerais nesta terça-feira (29/9).

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O PT chegou a conversar com Kalil para uma possível repetição da aliança de 2022 neste ano, mas a negociação não caminhou devido a negativas do pedetista e de parte da bancada estadual. O deputado federal Patrus Ananias (PT) acabou sendo escolhido como candidato de Lula em Minas.

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