Cleitinho para Patrus: ‘O mais importante é seu partido não voltar ao poder’

No debate da TV Globo nesta terça-feira (29/9), o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) se colocou como opção para não deixar o Partido dos Trabalhadores (PT) voltar ao poder em Minas Gerais, o que é considerado por ele como uma prioridade.

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Cleitinho recebeu uma pergunta de Patrus Ananias (PT) sobre qual é a compreensão do estado que ele tem e pretende levar ao governo, se eleito. O candidato do Republicanos defendeu o diálogo, escapando da polarização entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

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Na sequência, porém, mostrou críticas ao PT. Ele apoia Flávio Bolsonaro na disputa presidencial.

“Para mim, o mais importante é acabar com a roubalheira. Se não roubar, já sobra dinheiro. E o mais importante também é o seu partido não voltar para o poder”, disse Cleitinho.

Ele pediu votos para liquidar a eleição no primeiro turno e “resolver o problema de Minas Gerais”, garantindo que vai fazer uma reforma administrativa para buscar investimentos e desburocratizar a máquina pública.

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“A gente sabe que a fonte de riqueza de verdade não é o Estado. O Estado só dá despesa. A verdade é que a fonte de riqueza é você que está vendo aqui agora, é o empreendedor, é o trabalhador, é o empresário, é você que gera riqueza”, completou Cleitinho, que prometeu “governar para todos”.