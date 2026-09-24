Flávio Bolsonaro faz campanha em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri

O senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência da República, desembarcou no aeroporto de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, às 17h40 desta quinta-feira (24/9). Ele foi recebido pelo prefeito Fábio Marinho (PL), que também é presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri (Amuc). Em janeiro de 2025, Marinho assumiu a prefeitura de Teofilo Otoni, após duas gestões petistas, sob o comando do ex-prefeito Daniel Sucupira (PT), que, agora, é candidato a deputado estadual.

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Do aeroporto, Flávio Bolsonaro seguiu para o Centro da cidade, para “caminhada”, ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), do prefeito, do candidato a senador Domingos Sávio (PL) e de outros apoiadores.

Partida de futebol

Ainda na noite desta quinta-feira, o senador seguirá para Governador Valadares, Leste do estado, a 138 quilômetros de Teófilo Otoni, para uma concentração na Praça dos Imigrantes, no Centro da cidade, em um ato de campanha de Nikolas Ferreira, denominado “bloquinho do Nikolas”.

Na agenda do presidenciável consta que também foi programada para a noite desta quinta-feira a participação em uma partida de futebol com correligionários em um campo de futebol soçaite de Governador Valadares.

Município teve disputa acirrada

No segundo turno da eleição de 2022, a disputa dos votos para a Presidência da República em Teófilo Otoni foi muito acirrada, com vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) por uma diferença de apenas 269 votos. Lula recebeu 37.952 votos (50,18%) enquanto o então presidente Bolsonaro obteve 37.683 (49,81%). Na ocasião, o Partido dos Trabalhadores estava à frente da prefeitura.

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No primeiro turno da eleição de 2022, Lula venceu a disputa em Teófilo Otoni, com 35.724 votos (48,74%) enquanto Jair Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 33.233 votos (45,34%).

