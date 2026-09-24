Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta quinta (24/9)
Candidatos têm dia de sabatinas, gravações e encontros
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Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de sabatinas, encontros, gravações e caminhadas nesta quinta-feira (24/9). Confira as agendas:
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Alexandre Kalil (PDT)
9h - Visita aos projetos Querubins, Bem-Me-Quer e Isaías, na Vila Acaba Mundo, em Belo Horizonte.
9h30 - Encontro com moradores na Associação da Vila Acaba Mundo.
10h30 - Sabatina da CBN.
Tarde - Entrevista à rádios do interior.
Ben Mendes (Missão)
9h30 - Visita ao Hospital Risoleta Neves.
11h30 - Entrevista à rádio Imperatriz.
13h - Visita à um projeto social.
Cleitinho (Republicanos)
9h - Encontro com apoiadores em Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira.
13h - Encontro com apoiadores em Ponte Nova, na Zona da Mata Mineira.
15h30 - Encontro com apoiadores em Viçosa, na Zona da Mata Mineira.
17h30 - Encontro com apoiadores em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata Mineira.
Flávio Roscoe (PL)
17h - Participação no "bloquinho do Nikolas Ferreira" acompanhado do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.
19h30 - Participação no "bloquinho do Nikolas Ferreira" com Flávio Bolsonaro em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.
Gabriel Azevedo (MDB)
8h - Gravação de conteúdo audiovisual.
13h - Entrevista coletiva em Ouro Preto, na Região Central de Minas.
14h - Gravação de conteúdo audiovisual.
18h - Participação no Encontro de Gastronomia, Turismo e Desenvolvimento de Ouro Preto.
19h - Encontro com lideranças e apoiadores.
Henrique Áreas (PCO)
11h - Panfletagem e banca de materiais no Restaurante Universitário da UFMG.
18h - Panfletagem na estação de metrô Lagoinha, em Belo Horizonte.
Indira Xavier (UP)
8h - Entrevista para o canal Mesa de Debates.
16h - Assinatura de carta-compromisso.
17h - Panfletagem no Centro Comercial e na Estação Lagoinha.
20h - Caminhada na Feira Gastronômica do Alípio de Melo.
Mateus Simões (PSD)
8h30 - Sabatina do jornal Metrópoles.
13h - Reuniões de governo.
17h - Entrevista ao portal WebTerra.
18h - Gravação de vídeos.
Patrus Ananias (PT)
9h - Encontro na Fecomércio.
11h - Sabatina do jornal Estado de Minas.
15h - Caminhada com apoiadores por Barbacena.
Rafael Duda (PSTU)
6h30 - Panfletagem na portaria 1 da UFMG, com o candidato à Presidência Hertz Dias (PSTU).
11h - Panfletagem na Praça Sete.
12h - Almoço no Mercado Central.
15h - Panfletagem na porta da Sumitomo, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).
19h30 - Debate sobre o programa nacional do PSTU no Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-REDE/BH), com Hertz Dias.
Túlio Lopes (PCB)
9h - Panfletagem na portaria principal do Ceasa, em Contagem, na RMBH.
18h - Reunião com apoiadores em Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas.
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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos