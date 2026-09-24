Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta quinta (24/9)

Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de sabatinas, encontros, gravações e caminhadas nesta quinta-feira (24/9). Confira as agendas:

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Alexandre Kalil (PDT)

9h - Visita aos projetos Querubins, Bem-Me-Quer e Isaías, na Vila Acaba Mundo, em Belo Horizonte.

9h30 - Encontro com moradores na Associação da Vila Acaba Mundo.

10h30 - Sabatina da CBN.

Tarde - Entrevista à rádios do interior.

Ben Mendes (Missão)

9h30 - Visita ao Hospital Risoleta Neves.

11h30 - Entrevista à rádio Imperatriz.

13h - Visita à um projeto social.

Cleitinho (Republicanos)

9h - Encontro com apoiadores em Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira.

13h - Encontro com apoiadores em Ponte Nova, na Zona da Mata Mineira.

15h30 - Encontro com apoiadores em Viçosa, na Zona da Mata Mineira.

17h30 - Encontro com apoiadores em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata Mineira.

Flávio Roscoe (PL)

17h - Participação no "bloquinho do Nikolas Ferreira" acompanhado do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

19h30 - Participação no "bloquinho do Nikolas Ferreira" com Flávio Bolsonaro em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Gabriel Azevedo (MDB)

8h - Gravação de conteúdo audiovisual.

13h - Entrevista coletiva em Ouro Preto, na Região Central de Minas.

14h - Gravação de conteúdo audiovisual.

18h - Participação no Encontro de Gastronomia, Turismo e Desenvolvimento de Ouro Preto.

19h - Encontro com lideranças e apoiadores.

Henrique Áreas (PCO)

11h - Panfletagem e banca de materiais no Restaurante Universitário da UFMG.

18h - Panfletagem na estação de metrô Lagoinha, em Belo Horizonte.

Indira Xavier (UP)

8h - Entrevista para o canal Mesa de Debates.

16h - Assinatura de carta-compromisso.

17h - Panfletagem no Centro Comercial e na Estação Lagoinha.

20h - Caminhada na Feira Gastronômica do Alípio de Melo.

Mateus Simões (PSD)

8h30 - Sabatina do jornal Metrópoles.

13h - Reuniões de governo.

17h - Entrevista ao portal WebTerra.

18h - Gravação de vídeos.

Patrus Ananias (PT)

9h - Encontro na Fecomércio.

11h - Sabatina do jornal Estado de Minas.

15h - Caminhada com apoiadores por Barbacena.

Rafael Duda (PSTU)

6h30 - Panfletagem na portaria 1 da UFMG, com o candidato à Presidência Hertz Dias (PSTU).

11h - Panfletagem na Praça Sete.

12h - Almoço no Mercado Central.

15h - Panfletagem na porta da Sumitomo, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

19h30 - Debate sobre o programa nacional do PSTU no Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-REDE/BH), com Hertz Dias.

Túlio Lopes (PCB)

9h - Panfletagem na portaria principal do Ceasa, em Contagem, na RMBH.

18h - Reunião com apoiadores em Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos