Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Justiça determina que Aro retire do ar propaganda com Cleitinho

TRE-MG atendeu pedido do senador Carlos Viana e considerou irregular a peça veiculada no horário eleitoral gratuito

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
23/09/2026 19:42

compartilhe

×
Cleitinho ao lado de Marcelo Aro
Cleitinho começou campanha apoiando Aro, mas recuou e disse que aliança veio por "questão partidária" crédito: Reprodução/Instagram

O candidato ao Senado Marcelo Aro (PP) terá que retirar do ar uma propaganda no horário eleitoral gratuito em que aparece ao lado do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), candidato ao governo de Minas Gerais, após decisão da Justiça Eleitoral publicada nesta quarta-feira (23/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Concorrente de Aro, o senador Carlos Viana (PSD) entrou com representação no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) contra o adversário, alegando que a propaganda era irregular.

O vídeo, exibido no tempo de propaganda na televisão, mostra Cleitinho dizendo que conta com o candidato do PP. Viana argumentou que, pela ausência de coligação entre os partidos de Aro e Cleitinho, a peça violava a legislação eleitoral.

O desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama considerou que os fatos caracterizavam propaganda irregular e determinou a suspensão da veiculação da peça. Caso a propaganda volte ao ar após a decisão, Aro terá que pagar R$ 10 mil em multa por exibição.

Leia Mais

Marcelo Aro e Cleitinho

O candidato ao governo do Republicanos começou a campanha declarando apoio a Marcelo Aro. Posteriormente, se afastou e disse que a aliança se deu apenas por orientação partidária. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na sabatina do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, na sexta-feira (18), Cleitinho comentou o recuo e evitou cravar quem está apoiando na disputa pelo Senado.

Tópicos relacionados:

cleitinho eleicoes-2026 marcelo-aro tre

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay