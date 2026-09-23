Justiça determina que Aro retire do ar propaganda com Cleitinho

O candidato ao Senado Marcelo Aro (PP) terá que retirar do ar uma propaganda no horário eleitoral gratuito em que aparece ao lado do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), candidato ao governo de Minas Gerais, após decisão da Justiça Eleitoral publicada nesta quarta-feira (23/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Concorrente de Aro, o senador Carlos Viana (PSD) entrou com representação no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) contra o adversário, alegando que a propaganda era irregular.

O vídeo, exibido no tempo de propaganda na televisão, mostra Cleitinho dizendo que conta com o candidato do PP. Viana argumentou que, pela ausência de coligação entre os partidos de Aro e Cleitinho, a peça violava a legislação eleitoral.

O desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama considerou que os fatos caracterizavam propaganda irregular e determinou a suspensão da veiculação da peça. Caso a propaganda volte ao ar após a decisão, Aro terá que pagar R$ 10 mil em multa por exibição.



Marcelo Aro e Cleitinho

O candidato ao governo do Republicanos começou a campanha declarando apoio a Marcelo Aro. Posteriormente, se afastou e disse que a aliança se deu apenas por orientação partidária.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na sabatina do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, na sexta-feira (18), Cleitinho comentou o recuo e evitou cravar quem está apoiando na disputa pelo Senado.