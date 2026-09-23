Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Disputa para o Senado em Minas tem empate quádruplo, diz Quaest

Pesquisa espontânea revela cenário de desconhecimento, com 74% dos entrevistados indecisos

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
23/09/2026 18:27

compartilhe

×
Marília Campos, Aécio Neves, Carlos Viana e Domingos Sávio
Marília Campos, Aécio Neves, Carlos Viana e Domingos Sávio lideram corrida ao Senado em Minas Gerais crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press e Marcos Vieira/EM/D.A. Press (4)

Quatro candidatos estão tecnicamente empatados na liderança da disputa pelo Senado em Minas Gerais, segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23/9). Neste ano, cada estado elege dois nomes para a Casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Marília Campos (PT) lidera numericamente, com 13%. Aécio Neves (PSDB), Carlos Viana (PSD) e Domingos Sávio (PL) têm 10% das intenções de voto.

Depois, aparecem Marcelo Aro (PP), com 6%, e Áurea Carolina (Psol), com 3%. Marco Antônio Superman (Novo), Ana Luiza do MLB (UP), Carlin Moura (Avante) e Fidélis Alcântara (UP) estão empatados com 1%.

Outros seis candidatos não pontuaram, enquanto 29% se disseram indecisos e 15% declararam voto nulo, branco ou em nenhum dos nomes. Os resultados somam as intenções de voto para a primeira e segunda vaga, totalizando os 100%.

Já a pesquisa espontânea, em que o nome dos candidatos não é apresentado, revela outro cenário: 74% se dizem indecisos e não sabem citar um candidato.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O levantamento foi encomendado pela TV Globo e ouviu 1.506 eleitores de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-03276/2026.

Votos totais para o Senado em Minas

  • Marília Campos (PT): 13%
  • Aécio Neves (PSDB): 10%
  • Carlos Viana (PSD): 10%
  • Domingos Sávio (PL): 10%
  • Marcelo Aro (PP): 6%
  • Áurea Carolina (Psol): 3%
  • Marco Antônio Superman (Novo): 1%
  • Ana Luiza do MLB (UP): 1%
  • Carlin Moura (Avante): 1%
  • Fidélis Alcântara (UP): 1%
  • Victória Mello Vic (PSTU): 0
  • Manoel Carvalho (MDB): 0
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 0
  • Tião Pessoa (PCO): 0
  • Juiz Ramon Moreira (DC): 0
  • Jordano Metalúrgico (PSTU): 0 
  • Indecisos: 29%
  • Branco/ Nulo/ Não vai votar: 15%

Tópicos relacionados:

aecio-neves carlos-viana eleicoes-2026 marilia-campos pesquisa senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay