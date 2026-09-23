Disputa para o Senado em Minas tem empate quádruplo, diz Quaest
Pesquisa espontânea revela cenário de desconhecimento, com 74% dos entrevistados indecisos
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Quatro candidatos estão tecnicamente empatados na liderança da disputa pelo Senado em Minas Gerais, segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23/9). Neste ano, cada estado elege dois nomes para a Casa.
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Marília Campos (PT) lidera numericamente, com 13%. Aécio Neves (PSDB), Carlos Viana (PSD) e Domingos Sávio (PL) têm 10% das intenções de voto.
Depois, aparecem Marcelo Aro (PP), com 6%, e Áurea Carolina (Psol), com 3%. Marco Antônio Superman (Novo), Ana Luiza do MLB (UP), Carlin Moura (Avante) e Fidélis Alcântara (UP) estão empatados com 1%.
Outros seis candidatos não pontuaram, enquanto 29% se disseram indecisos e 15% declararam voto nulo, branco ou em nenhum dos nomes. Os resultados somam as intenções de voto para a primeira e segunda vaga, totalizando os 100%.
Já a pesquisa espontânea, em que o nome dos candidatos não é apresentado, revela outro cenário: 74% se dizem indecisos e não sabem citar um candidato.
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O levantamento foi encomendado pela TV Globo e ouviu 1.506 eleitores de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-03276/2026.
Votos totais para o Senado em Minas
- Marília Campos (PT): 13%
- Aécio Neves (PSDB): 10%
- Carlos Viana (PSD): 10%
- Domingos Sávio (PL): 10%
- Marcelo Aro (PP): 6%
- Áurea Carolina (Psol): 3%
- Marco Antônio Superman (Novo): 1%
- Ana Luiza do MLB (UP): 1%
- Carlin Moura (Avante): 1%
- Fidélis Alcântara (UP): 1%
- Victória Mello Vic (PSTU): 0
- Manoel Carvalho (MDB): 0
- Arcanjo Pimenta (MDB): 0
- Tião Pessoa (PCO): 0
- Juiz Ramon Moreira (DC): 0
- Jordano Metalúrgico (PSTU): 0
- Indecisos: 29%
- Branco/ Nulo/ Não vai votar: 15%