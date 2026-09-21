Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta segunda (21/9)
Candidatos têm dia de debate, encontros e reuniões
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Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de debate, encontros, reuniões e entrevistas nesta segunda-feira (21/9). Confira as agendas:
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Alexandre Kalil (PDT)
A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.
Ben Mendes (Missão)
9h - Entrevista ao jornal Metrópoles.
Cleitinho (Republicanos)
10h30 - Sabatina da Band News.
14h - Encontro com apoiadores em Patrocínio, no Alto Paranaíba.
18h - Encontro com apoiadores em Paracatu, no Noroeste de Minas.
Flávio Roscoe (PL)
Candidato anunciou pausa na campanha devido a um quadro de pneumonia severa e bronquiolite.
Gabriel Azevedo (MDB)
8h - Gravação de conteúdo audiovisual.
9h - Encontro na Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas).
13h20 - Debate da TV Record Minas.
16h - Encontro com representantes da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg).
17h - Encontro com representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).
Henrique Áreas (PCO)
9h - Visita e reunião na Câmara de Vereadores de Pirapora, no Norte de Minas.
10h - Passeio pelo rio São Francisco, em Pirapora.
12h - Visita ao Assentamento José Bandeira.
Indira Xavier (UP)
9h30 às 17h - Reunião de planejamento de campanha.
18h - Assinatura de carta-compromisso em defesa do direito das mulheres.
Mateus Simões (PSD)
9h - Despachos de governo.
13h30 - Debate da TV Record Minas.
16h - Diálogo no Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (OCEMG).
19h - Sabatina na rádio 98.
20h15 - Encontro nacional do algodão.
21h15 - Encontro com empresários.
Patrus Ananias (PT)
13h25 - Debate da TV Record Minas.
Rafael Duda (PSTU)
10h - Participação no ato dos bancários.
14:30 - Reunião da coordenação de campanha.
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Túlio Lopes (PCB)
8h - Panfletagem no centro de Sete Lagoas.
15h - Entrevista para a Associação Mineira de Rádio e TV (AMIRT).