Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta segunda (21/9)

Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de debate, encontros, reuniões e entrevistas nesta segunda-feira (21/9). Confira as agendas:

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Alexandre Kalil (PDT)

A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.

Ben Mendes (Missão)

9h - Entrevista ao jornal Metrópoles.

Cleitinho (Republicanos)

10h30 - Sabatina da Band News.

14h - Encontro com apoiadores em Patrocínio, no Alto Paranaíba.

18h - Encontro com apoiadores em Paracatu, no Noroeste de Minas.

Flávio Roscoe (PL)

Candidato anunciou pausa na campanha devido a um quadro de pneumonia severa e bronquiolite.

Gabriel Azevedo (MDB)

8h - Gravação de conteúdo audiovisual.

9h - Encontro na Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas).

13h20 - Debate da TV Record Minas.

16h - Encontro com representantes da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg).

17h - Encontro com representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Henrique Áreas (PCO)

9h - Visita e reunião na Câmara de Vereadores de Pirapora, no Norte de Minas.

10h - Passeio pelo rio São Francisco, em Pirapora.

12h - Visita ao Assentamento José Bandeira.

Indira Xavier (UP)

9h30 às 17h - Reunião de planejamento de campanha.

18h - Assinatura de carta-compromisso em defesa do direito das mulheres.

Mateus Simões (PSD)

9h - Despachos de governo.

13h30 - Debate da TV Record Minas.

16h - Diálogo no Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (OCEMG).

19h - Sabatina na rádio 98.

20h15 - Encontro nacional do algodão.

21h15 - Encontro com empresários.

Patrus Ananias (PT)

13h25 - Debate da TV Record Minas.

Rafael Duda (PSTU)

10h - Participação no ato dos bancários.

14:30 - Reunião da coordenação de campanha.

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Túlio Lopes (PCB)

8h - Panfletagem no centro de Sete Lagoas.

15h - Entrevista para a Associação Mineira de Rádio e TV (AMIRT).