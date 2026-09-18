Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta sexta (18/9)

Candidatos ao Palácio Tiradentes participam de debate, sabatinas, caminhadas e entrevistas nesta sexta-feira (18/9). Confira as agendas:

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Alexandre Kalil (PDT)

Candidato se recupera de uma infecção intestinal.

Ben Mendes (Missão)

9h - Entrevista à rádio Paraíso, em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas.

11h - Entrevista à rádio Passos, em Passos, no Sul de Minas.

12h - Almoço com apoiadores na Churrascaria Gaúcha.

14h - Entrevista à TV Passos.

15h30 - Panfletagem na rua da moda de Passos.

18h30 - Happy Hour.

Cleitinho (Republicanos)

15h - Sabatina do jornal Estado de Minas.

Flávio Roscoe (PL)

11h - Debate da TV Alterosa.

15h30 - Visita à Feira Liquida em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha.

16h - Café com empresários em Capelinha.

18h - Visita à Feira da Banana e reunião com autoridades em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha.

Gabriel Azevedo (MDB)

11h - Debate da TV Alterosa.

13h30 - Entrega de carta-compromisso ao Sindicato de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Estado de Minas Gerais (Sindesp-MG)

13h45 - Encontro com o movimento Frente Negra Brasileira, acompanhado do candidato a senador Arcanjo Pimenta (MDB).

19h30 - Encontro com lideranças políticas e empresários de Caxambu, no Sul de Minas.

Henrique Áreas (PCO)

7h - Panfletagem na Praça da Estação.

12h - Panfletagem no Mercado Central.

15h - Reunião com militantes em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

18h - Panfletagem na Estação Eldorado, em Contagem, na RMBH.

19h - Reunião e jantar com militantes, candidatos e apoiadores.

Indira Xavier (UP)

6h30 - Panfletagem na A&C Órion, em Belo Horizonte.

14h - Assembleia do Sindicato dos Professores (Sinpro).

15h - Festa da Agroecologia na Ocupação Izidora, em Santa Luzia, na RMBH.

18h - Encontro com militantes na Ocupação Maria do Arraial.

Mateus Simões (PSD)

9h - Agenda institucional do governo.

11h - Debate da TV Alterosa.

16h - Gravação de vídeos.

Patrus Ananias (PT)

17h - Caminhada por ruas comerciais da região Oeste de Belo Horizonte.

Rafael Duda (PSTU)

8h - Caminhada e panfletagem em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

14h - Entrevista na TV Triângulo.

Túlio Lopes (PCB)

8h - Entrevista ao Portal MPA, TV Candidés e rádio Minas FM, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.

13h - Panfletagem com apoiadores no centro de Divinópolis.

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