Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta sexta (18/9)
Candidatos têm dia com debate, caminhadas e entrevistas
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Candidatos ao Palácio Tiradentes participam de debate, sabatinas, caminhadas e entrevistas nesta sexta-feira (18/9). Confira as agendas:
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Alexandre Kalil (PDT)
Candidato se recupera de uma infecção intestinal.
Ben Mendes (Missão)
9h - Entrevista à rádio Paraíso, em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas.
11h - Entrevista à rádio Passos, em Passos, no Sul de Minas.
12h - Almoço com apoiadores na Churrascaria Gaúcha.
14h - Entrevista à TV Passos.
15h30 - Panfletagem na rua da moda de Passos.
18h30 - Happy Hour.
Cleitinho (Republicanos)
15h - Sabatina do jornal Estado de Minas.
Flávio Roscoe (PL)
11h - Debate da TV Alterosa.
15h30 - Visita à Feira Liquida em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha.
16h - Café com empresários em Capelinha.
18h - Visita à Feira da Banana e reunião com autoridades em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha.
Gabriel Azevedo (MDB)
11h - Debate da TV Alterosa.
13h30 - Entrega de carta-compromisso ao Sindicato de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Estado de Minas Gerais (Sindesp-MG)
13h45 - Encontro com o movimento Frente Negra Brasileira, acompanhado do candidato a senador Arcanjo Pimenta (MDB).
19h30 - Encontro com lideranças políticas e empresários de Caxambu, no Sul de Minas.
Henrique Áreas (PCO)
7h - Panfletagem na Praça da Estação.
12h - Panfletagem no Mercado Central.
15h - Reunião com militantes em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).
18h - Panfletagem na Estação Eldorado, em Contagem, na RMBH.
19h - Reunião e jantar com militantes, candidatos e apoiadores.
Indira Xavier (UP)
6h30 - Panfletagem na A&C Órion, em Belo Horizonte.
14h - Assembleia do Sindicato dos Professores (Sinpro).
15h - Festa da Agroecologia na Ocupação Izidora, em Santa Luzia, na RMBH.
18h - Encontro com militantes na Ocupação Maria do Arraial.
Mateus Simões (PSD)
9h - Agenda institucional do governo.
11h - Debate da TV Alterosa.
16h - Gravação de vídeos.
Patrus Ananias (PT)
17h - Caminhada por ruas comerciais da região Oeste de Belo Horizonte.
Rafael Duda (PSTU)
8h - Caminhada e panfletagem em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.
14h - Entrevista na TV Triângulo.
Túlio Lopes (PCB)
8h - Entrevista ao Portal MPA, TV Candidés e rádio Minas FM, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.
13h - Panfletagem com apoiadores no centro de Divinópolis.
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