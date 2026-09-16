Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta quarta (16/9)

Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de encontros, caminhadas, entrevistas e panfletagens nesta quarta-feira (16/9). Confira as agendas:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Alexandre Kalil (PDT)

9h - Evento sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais, promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Minas Gerais (COSEMS/MG).

11h - Sabatina do jornal Estado de Minas.

14h30 - Encontro com lideranças da região de Congonhas, na Região Central de Minas.

15h - Visita ao Santuário Bom Jesus de Matozinhos.

15h20 - Entrevista no estúdio da rádio Colonial, em Congonhas.

Ben Mendes (Missão)

Sem agenda de campanha.

Cleitinho (Republicanos)

11h - Concentração e carreata do comitê central até o bairro Matozinhos, em São João del Rei, no Campo das Vertentes.

12h - Caminhada com eleitores por São João del Rei.

15h - Encontro com eleitores em Carandaí, no Campo das Vertentes.

17h - Caminhada com eleitores em Conselheiro Lafaiete, no Alto Paraopeba.

Flávio Roscoe (PL)

7h30 - Entrevista à rádio Jovem Pan, em Poços de Caldas, no Sul de Minas.

10h30 - Entrevista on-line para o jornal Band News.

12h30 - Reunião com apoiadores da Cooperativa dos Cafeicultores de Guaxupé (Cooxupé), no Sul de Minas.

16h - Encontro dos candidatos ao governo de Minas na Federação Mineira dos Convention & Visitors Bureaux, em Belo Horizonte.

Gabriel Azevedo (MDB)

8h - Gravação de conteúdo audiovisual.

10h20 - Evento sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais, promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Minas Gerais (COSEMS/MG).

14h - Encontro dos candidatos ao governo de Minas na Federação Mineira de Convention & Visitors Bureaux.

20h - Entrevista sobre gastronomia ao jornal Estado de Minas.

Henrique Áreas (PCO)

12h - Panfletagem no centro de Varginha, no Sul de Minas.

16h - Panfletagem no centro de Três Pontas, no Sul de Minas.

18h - Jantar com apoiadores e militantes de Três Pontas.

Indira Xavier (UP)

10h30 - Panfletagem na rodoviária de Itabira, na Região Central de Minas.

15h - Panfletagem na portaria da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), campus João Monlevade.

17h - Participação na roda de conversa sobre assédio na UFOP.

Mateus Simões (PSD)

9h20 - Evento sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais, promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Minas Gerais (COSEMS/MG).

12h30 - Sabatina no jornal O Tempo.

14h30 - Encontro dos candidatos ao governo de Minas na Federação Mineira de Convention & Visitors Bureaux.

16h30 - Encontro com candidato no Minas Tênis Clube, promovido pelo Diário do Comércio.

18h30 - Entrevista ao jornal da Band.

Patrus Ananias (PT)

11h45 - Sabatina da TV Globo Minas.

18h - Plenária em Ouro Preto, na Região Central de Minas.

Rafael Duda (PSTU)

7h - Panfletagem, caminhada e gravação de vídeos em Congonhas.

15h - Entrevista para o jornal Estado de Minas, em Belo Horizonte.

Túlio Lopes (PCB)

7h - Panfletagem na Praça dos Ferroviários, em Divinópolis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

13h – Panfletagem na Praça Tito Pinto da Fonseca, em Nova Serrana.