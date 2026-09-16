Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta quarta (16/9)
Candidatos têm dia de entrevistas, encontros e caminhadas
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Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de encontros, caminhadas, entrevistas e panfletagens nesta quarta-feira (16/9). Confira as agendas:
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Alexandre Kalil (PDT)
9h - Evento sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais, promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Minas Gerais (COSEMS/MG).
11h - Sabatina do jornal Estado de Minas.
14h30 - Encontro com lideranças da região de Congonhas, na Região Central de Minas.
15h - Visita ao Santuário Bom Jesus de Matozinhos.
15h20 - Entrevista no estúdio da rádio Colonial, em Congonhas.
Ben Mendes (Missão)
Sem agenda de campanha.
Cleitinho (Republicanos)
11h - Concentração e carreata do comitê central até o bairro Matozinhos, em São João del Rei, no Campo das Vertentes.
12h - Caminhada com eleitores por São João del Rei.
15h - Encontro com eleitores em Carandaí, no Campo das Vertentes.
17h - Caminhada com eleitores em Conselheiro Lafaiete, no Alto Paraopeba.
Flávio Roscoe (PL)
7h30 - Entrevista à rádio Jovem Pan, em Poços de Caldas, no Sul de Minas.
10h30 - Entrevista on-line para o jornal Band News.
12h30 - Reunião com apoiadores da Cooperativa dos Cafeicultores de Guaxupé (Cooxupé), no Sul de Minas.
16h - Encontro dos candidatos ao governo de Minas na Federação Mineira dos Convention & Visitors Bureaux, em Belo Horizonte.
Gabriel Azevedo (MDB)
8h - Gravação de conteúdo audiovisual.
10h20 - Evento sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais, promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Minas Gerais (COSEMS/MG).
14h - Encontro dos candidatos ao governo de Minas na Federação Mineira de Convention & Visitors Bureaux.
20h - Entrevista sobre gastronomia ao jornal Estado de Minas.
Henrique Áreas (PCO)
12h - Panfletagem no centro de Varginha, no Sul de Minas.
16h - Panfletagem no centro de Três Pontas, no Sul de Minas.
18h - Jantar com apoiadores e militantes de Três Pontas.
Indira Xavier (UP)
10h30 - Panfletagem na rodoviária de Itabira, na Região Central de Minas.
15h - Panfletagem na portaria da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), campus João Monlevade.
17h - Participação na roda de conversa sobre assédio na UFOP.
Mateus Simões (PSD)
9h20 - Evento sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais, promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Minas Gerais (COSEMS/MG).
12h30 - Sabatina no jornal O Tempo.
14h30 - Encontro dos candidatos ao governo de Minas na Federação Mineira de Convention & Visitors Bureaux.
16h30 - Encontro com candidato no Minas Tênis Clube, promovido pelo Diário do Comércio.
18h30 - Entrevista ao jornal da Band.
Patrus Ananias (PT)
11h45 - Sabatina da TV Globo Minas.
18h - Plenária em Ouro Preto, na Região Central de Minas.
Rafael Duda (PSTU)
7h - Panfletagem, caminhada e gravação de vídeos em Congonhas.
15h - Entrevista para o jornal Estado de Minas, em Belo Horizonte.
Túlio Lopes (PCB)
7h - Panfletagem na Praça dos Ferroviários, em Divinópolis.
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13h – Panfletagem na Praça Tito Pinto da Fonseca, em Nova Serrana.