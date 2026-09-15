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‘Virgens no STF’: mundo jurídico vê Fachin e Mendonça ‘engolidos’ pela ala de Moraes

Ministros são vistos como incapazes de antever a estratégia do grupo que teve Gilmar Mendes e Flávio Dino como protagonistas

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
15/09/2026 18:05

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‘Virgens no STF’: mundo jurídico vê Fachin e Mendonça ‘engolidos’ pela ala de Moraes
‘Virgens no STF’: mundo jurídico vê Fachin e Mendonça ‘engolidos’ pela ala de Moraes crédito: Foto: Alejandro Zambrana/STF

Advogados com anos de atuação no STF avaliam que Edson Fachin e André Mendonça acabaram “engolidos” pela ala ligada a Alexandre de Moraes durante a sessão desta terça-feira, 15.

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Gilmar Mendes, aos gritos em muitas ocasiões, e Flávio Dino, sempre com ironia e deboche, comandaram a sessão e conseguiram tomar do presidente da corte o controle dos trabalhos.

O mundo jurídico em Brasília entende que Gilmar, Dino e Moraes combinaram muito bem o jogo e tiveram êxito em “colocar os demais ministros no bolso”, ao imporem, logo no início da sessão, uma questão de ordem que não tinha nada de ingênua.

Advogados renomados da capital federal disseram à coluna que Fachin e Mendonça “são pessoas muito do bem” e “não conseguem antever a maldade do outro”.

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“São virgens no Supremo”, definiu um deles.

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