Território mineiro: Patrus defende desenvolvimento regional

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O candidato ao governo de Minas Gerais Patrus Ananias (PT) defendeu, durante visita a Caratinga, no Leste do estado, na manhã desta terça-feira (15/9), políticas de desenvolvimento regional que considerem as características econômicas de cada parte do território mineiro.

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"Cada região de Minas tem suas características próprias. É claro que vamos dar apoio ao desenvolvimento regional a partir das potencialidades de cada localidade", afirmou após plenária com militantes e apoiadores.

Para a região, ele citou como potencialidades a agricultura, a pecuária, a produção de café, a agroindústria, o setor industrial e o comércio. Na cafeicultura, o ex-prefeito de Belo Horizonte defendeu que o estado avance na industrialização da produção.

Patrus citou como exemplo a exportação do café produzido no estado e a posterior importação do produto industrializado. Disse ainda que pretende buscar, junto às lideranças locais e regionais, alternativas para agregar valor à produção agrícola mineira. “Além do apoio à produção, o desafio que nós temos é buscarmos a industrialização também aqui em Minas Gerais”, afirmou.

Segundo ele, o objetivo de uma eventual gestão é articular as ações do governo estadual com o governo federal, prefeituras e lideranças locais. "Estimular investimentos e criar oportunidades de trabalho, emprego e renda, inclusive nos municípios de menor porte.

Saúde e segurança nas regiões de Minas

Além das políticas específicas de desenvolvimento regional, Patrus destacou que áreas como saúde, educação e segurança pública exigem maior presença do estado. Na saúde, criticou o governo Simões-Zema e defendeu uma atuação integrada entre estado, União e municípios para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e internações.

O candidato também pretende fortalecer a organização regional dos serviços, evitando, quando possível, o deslocamento de pacientes entre diferentes regiões de Minas.

"De imediato, vamos buscar uma ação mais integrada com o governo Federal, pois o último governo de Minas sequer integrou o Sistema Único de Saúde, o SUS, aqui em Minas. Vamos também atuar para reduzir as filas, o tempo de espera das pessoas para exame e até mesmo internações, pessoas com doenças graves, precisando de assistência médica urgente, muitas vezes esperam meses. E vamos buscar desenvolver uma ação mais integrada regionalmente, não ficar transferindo doentes de uma região para outra, mas buscar uma ação mais eficaz e integrada nas regiões de Minas Gerais", disse.

Ao falar sobre segurança, Patrus afirmou que pretende estabelecer diálogo com as polícias Militar e Civil e buscar integração com órgãos federais, incluindo a Polícia Federal. Segundo ele, a proposta é fortalecer o enfrentamento ao crime organizado e ampliar a presença das forças de segurança.

O candidato também defendeu a valorização dos profissionais da área. "Queremos uma presença firme e democrática, que respeite os direitos humanos, mas que combata também com muita competência o crime organizado em todos os territórios de Minas", ressaltou.

Educação e valorização dos servidores

Patrus também colocou a educação entre as prioridades de uma eventual gestão e defendeu o fortalecimento da rede pública e a valorização dos profissionais do setor. O candidato pretende atuar nos diferentes níveis de ensino e citou o compromisso com a Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg).

“Para termos educação pública de qualidade, precisamos de professoras, professores e pessoas que trabalham na educação dignamente remunerados, valorizados, com espaços para a sua capacitação profissional”, disse.

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Segundo Patrus, a valorização dos servidores deve alcançar também outras áreas do serviço público. Para ele, políticas de qualidade em educação, saúde e segurança dependem de profissionais reconhecidos, capacitados e em diálogo permanente com o governo.