Zema faz manifestação em Brasília contra Alexandre de Moraes

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Romeu Zema (Novo), candidato à Presidência da República, e representantes do partido participam, nesta terça-feira (15/9), de uma manifestação no gramado da Alameda dos Estados, em frente ao Congresso Nacional, entre o Itamaraty e o Palácio da Justiça, em Brasília (DF). O ato busca pressionar pelo julgamento do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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A partir desta manhã, os ministros discutem um relatório produzido pela Polícia Federal, a pedido de André Mendonça, que reúne supostos diálogos entre Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O documento pode resultar na abertura de uma investigação sobre a conduta do ministro, o que nunca ocorreu no STF.

Ato reúne apoiadores

Com o julgamento já iniciado, o local da manifestação ainda registrava poucas pessoas ao redor de blocos que simulam dinheiro. O ato tem como objetivo mobilizar a população e demonstrar insatisfação com a atuação do ministro. De acordo com Zema, a iniciativa representa brasileiros que cobram uma resposta das instituições.

“Essa manifestação é dos brasileiros contra um intocável. Precisamos mostrar que estamos acordados e vendo toda essa esculhambação que o STF e, mais precisamente, Alexandre de Moraes fazem com o nosso Brasil. Não podemos aceitar isso. Precisamos mostrar que o Brasil ainda é nosso”, afirma Zema.

Para o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, a decisão do Supremo terá impacto no futuro próximo do país. “O Brasil não pode normalizar decisões concentradas, ausência de transparência e autoridades que parecem não responder a nenhum mecanismo de controle. O julgamento de Moraes precisa acontecer porque o silêncio das instituições também produz uma resposta, e ela é perigosa para a democracia”, declarou Eduardo Ribeiro, presidente do Novo.

Já o senador Eduardo Girão (Novo-CE), candidato a vice-presidente na chapa com Zema, também comentou a suposta relação entre o ex-banqueiro e o ministro e fez um apelo ao presidente do STF.

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“Foi ele [Moraes] mesmo que disse que apagar a mensagem de WhatsApp, de celular, era obstrução de justiça. Agora ele fala em vingança. Ou seja, são dois pesos e duas medidas. Isso não vai funcionar não. Esperamos justiça, viu, Fachin? Esperamos coragem, liderança. E que Deus abençoe a nossa nação.

Hoje a diferença, Zema, entre vingança e justiça são os espinhos no travesseiro antes de dormir”, disse.