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Aliados avaliam que falas de Gilmar e Dino em defesa de Moraes favorecem Flávio

Entorno do candidato do PL entende que eleitorado percebe tentantiva de proteger o alvo da sessão, com impacto eleitoral

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
15/09/2026 13:08

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Aliados avaliam que falas de Gilmar e Dino em defesa de Moraes favorecem FlÃ¡vio
Aliados avaliam que falas de Gilmar e Dino em defesa de Moraes favorecem FlÃ¡vio crédito: Foto: Sophia Santos, Rosinei Coutinho e Victor Piemonte/STF

A campanha de Flávio Bolsonaro acompanha a sessão desta terça-feira, 15, com atenção.

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Até o primeiro intervalo da sessão, o entorno do candidato do PL avaliava que as posturas dos ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino favorecem a candidatura de Flávio.

A leitura é de que o eleitorado entenderá as falas dos aliados de Alexandre de Moraes como uma tentativa de adiar o julgamento que trata da relação do ministro com Daniel Vorcaro e, assim, proteger Moraes.

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As últimas pesquisas de intenção de voto mostram que a crise no STF tem ajudado Flávio.

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