Aliados avaliam que falas de Gilmar e Dino em defesa de Moraes favorecem Flávio

A campanha de Flávio Bolsonaro acompanha a sessão desta terça-feira, 15, com atenção.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Até o primeiro intervalo da sessão, o entorno do candidato do PL avaliava que as posturas dos ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino favorecem a candidatura de Flávio.

A leitura é de que o eleitorado entenderá as falas dos aliados de Alexandre de Moraes como uma tentativa de adiar o julgamento que trata da relação do ministro com Daniel Vorcaro e, assim, proteger Moraes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As últimas pesquisas de intenção de voto mostram que a crise no STF tem ajudado Flávio.