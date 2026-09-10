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CRISE NO JUDICIÁRIO

Moraes cancelou pronunciamento para não ofuscar operação sobre Dark Horse

De acordo com fontes no STF, ministro avaliou que sua manifestação tiraria o foco das buscas envolvendo suspeitos de irregularidades no financiamento do filme "Dark Horse"

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RS
Renato Souza
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Renato Souza
Repórter
10/09/2026 13:18

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Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF
De acordo com fontes na Corte, a suspeita é de que ele iria falar sobre o inquérito das fake news crédito: Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cancelou um pronunciamento que estava previsto para ocorrer na sede da Corte, nesta quinta-feira (10/9), para não ofuscar a operação que mira suspeitas de fraudes envolvendo repasses ao filme Dark Horse, de acordo com fontes consultadas pela reportagem. A declaração foi suspensa cerca de uma hora após o anúncio.

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Moraes não divulgou o tema a ser tratado, mas disse que o ato será remarcado para "momento oportuno". De acordo com fontes na Corte, a suspeita é de que ele iria falar sobre o inquérito das fake news, que está sob relatoria do ministro Edson Fachin, presidente da Corte. Além disso, prestaria informações sobre o caso Master e negaria envolvimento obscuro com Daniel Vorcaro. A citação a Moraes aparece em conversas identificadas pela Polícia Federal no celular do banqueiro.

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Nessa quarta-feira (9/9), Moraes foi afastado do inquérito das fake news pelo presidente da Corte, Edson Fachin. O magistrado conduzia o caso desde o ano de 2019, quando foi escolhido pelo então ministro Dias Toffoli, que estava na presidência do Supremo. A relatoria passou para o ministro Fachin, que pode levar o caso ao plenário ou não.

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Na próxima terça-feira (15/9), o Supremo realiza uma sessão extraordinária para avaliar um pedido do ministro André Mendonça para investigar as citações a Moraes.

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