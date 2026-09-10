Zema convoca manifestação e critica Moraes: ‘Quem não deve, não teme’

O ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) e o senador Eduardo Girão (Novo), candidato a vice na chapa de Zema, criticaram o cancelamento de pronunciamento feito pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na manhã desta quinta (10/9).

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Em publicação nas redes sociais, a dupla também convocou uma manifestação pedindo pelo impeachment dele, do procurador-geral da República Paulo Gonet, do diretor-geral da Polícia Federal (PF) Andrei Rodrigues, do senador Davi Alcolumbre (União-AP) e do presidente Lula (PT).

O anúncio do pronunciamento foi feito horas antes do cancelamento, em meio à crise no tribunal envolvendo as investigações sobre o Banco Master e as citações ao magistrado em conversas identificadas pela PF. A fala seria transmitida ao vivo pela TV Justiça, sem que o assunto fosse divulgado previamente. Segundo o gabinete de Moraes, a manifestação será “remarcada em data oportuna”.

Para a chapa do Novo, a desistência mostra que “Moraes está fugindo da raia”. Na visão de Zema, “quem não deve, não teme”. Girão completou dizendo que os dois querem “que tudo venha à tona”.





Os dois anunciaram uma manifestação pedindo pelo impeachment de Moraes, Lula, Gonet e Andrei, marcada para a próxima terça-feira (15/9), às 9h, na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF). O dia é o mesmo marcado pelo ministro Edson Fachin para a análise do relatório produzido pela PF a pedido do ministro André Mendonça com informações encontradas no celular de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, incluindo registros relacionados a Moraes. A reunião no plenário acontecerá 1 hora após o início do ato, às 10h.

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“Vem você, traz a sua família ali, para a Praça dos Três Poderes, de forma ordeira, pacífica. Nós vamos acompanhar esse julgamento. Fora Moraes, fora Gonet, fora Andrei, fora Alcolumbre e fora Lula!”, afirma Girão na gravação. “É isso aí, o Brasil precisa criar vergonha na cara. Conta com o nosso apoio. Estamos aí na luta contra os intocáveis”, completou Zema, com seu mantra.