Assine
overlay
Início Política
Crise no Judiciário

Fachin cancela mais uma sessão do plenário do STF

Decisão impede encontro presencial de ministros pela segunda vez, em meio a uma série de decisões individuais envolvendo a conduta de magistrados

Publicidade
Carregando...
RS
Renato Souza
RS
Renato Souza
Repórter
10/09/2026 13:02

compartilhe

×
Fachin
Fachin crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), cancelou a sessão da tarde desta quinta-feira (10/9), que seria realizada no plenário da Corte. A decisão ocorreu em meio à crise institucional envolvendo o caso do Banco Master e uma sequência de decisões individuais dos ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Flávio Dino e do próprio Fachin.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Em nota, Fachin justificou que há uma sessão extraordinária prevista para a manhã da próxima terça-feira (15/9). O colegiado vai analisar um pedido do ministro André Mendonça para investigar Moraes, que foi citado em conversas encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, do Master.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A decisão de Fachin suspende a sessão presencial, com transmissão ao vivo, que ocorreria a partir das 14 horas. Mais cedo, Alexandre de Moraes chegou a convocar a imprensa para realizar um pronunciamento, mas desistiu.

Tópicos relacionados:

crise edson-fachin judiciario stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay