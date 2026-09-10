Fachin cancela mais uma sessão do plenário do STF

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), cancelou a sessão da tarde desta quinta-feira (10/9), que seria realizada no plenário da Corte. A decisão ocorreu em meio à crise institucional envolvendo o caso do Banco Master e uma sequência de decisões individuais dos ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Flávio Dino e do próprio Fachin.

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Em nota, Fachin justificou que há uma sessão extraordinária prevista para a manhã da próxima terça-feira (15/9). O colegiado vai analisar um pedido do ministro André Mendonça para investigar Moraes, que foi citado em conversas encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, do Master.

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A decisão de Fachin suspende a sessão presencial, com transmissão ao vivo, que ocorreria a partir das 14 horas. Mais cedo, Alexandre de Moraes chegou a convocar a imprensa para realizar um pronunciamento, mas desistiu.