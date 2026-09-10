Vídeo: Ciro Gomes e Elmano de Freitas batem boca em debate no Ceará

O candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), e Elmano de Freitas (PT), governador do estado e candidato à reeleição, discutiram ao vivo durante um debate na última quarta (9/9). O bate-boca dos rivais começou logo no primeiro bloco do programa, após acusações sobre aliados políticos e supostas mentiras. Com dedos apontados a cada um e tom elevado, o desentendimento só cessou com intervenção do apresentador.

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Antes da discussão acontecer, Ciro acusou Elmano de participar em supostos repasses fraudulentos, no valor de R$ 40 milhões. O tucano citou, entre os envolvidos, aliados do governador que foram investigados recentemente: o deputado federal Yury do Paredão (MDB) e Júnior Mano (PSB), suplente do candidato a senador Cid Gomes (PSB), irmão e opositor político de Ciro. Elmano afirma, então, que a acusação de Ciro sobre o desvio de dinheiro é falsa, e Ciro o chama de "mentiroso descarado".

"Estou só dizendo que o Júnior Mano e o Yury do Paredão receberam R$ 40 milhões da sua mão, sem licitação, através de instituições fraudulentas, e estão respondendo na Polícia Federal. O inquérito está com o ministro Gilmar Mendes [...] Veja bem quem é um mentiroso descarado, que é um problema grave", disse o candidato do PSDB.

O petista retrucou, dizendo que, para Ciro, só os adversários têm defeitos, enquanto seus aliados, não. O governador pergunta ao opositor sobre um colega de partido, que estaria envolvido em esquema de corrupção.

"Ele [Ciro] só fala dos aliados. Ele só olha assim, quem é adversário dele só tem defeito. Quem é aliado dele não tem defeito nenhum. O Adail Carneiro, foi ou não foi pego com R$ 2 milhões?", pergunta Elmano.

"Foi absolvido, pelo que eu sei. Se for culpado, seja punido", rebateu Ciro.

"Olha a janelinha, 'pelo que eu sei', foi pego, então. Está certo", provoca o petista.

Em seguida à pergunta e à provocação, o tucano aponta o dedo em direção a Elmano e o bate-boca é iniciado, sendo encerrado somente após iniciativa do mediador do debate.

"Eu não estou defendendo quem tem culpa. Agora, você entregou R$ 40 milhões para entidades fraudulentas", diz Ciro, com o dedo indicador em riste.

"Abaixe o seu dedinho. Aqui não, na minha cara, não. Abaixe o dedo" se defendeu o petista, apontando o dedo de volta para o tucano.

"Vai estar aqui na sua cara, seu mentiroso" retruca Ciro.

Após a confusão, o Debate PontoPoder, promovido pelo "Diário do Nordeste", seguiu sem que houvesse nova discussão acalorada.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos