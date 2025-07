Alvo da PF, deputado Júnior Mano nega envolvimento em fraudes

O deputado federal Júnior Mano (PSB-CE) negou, nesta terça-feira (8/7), qualquer envolvimento em fraudes em processos licitatórios ou contratuais investigados pela Polícia Federal (PF). Por meio de nota, o parlamentar afirmou que não exerce funções executivas ou administrativas em prefeituras e que não tem participação em comissões de licitação, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos públicos.

A manifestação ocorre após a Polícia Federal deflagrar operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos em municípios do Ceará, mediante fraudes em processos licitatórios.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, Júnior Mano foi um dos alvos dos 15 mandados de busca e apreensão cumpridos nas cidades de Fortaleza (CE), Brasília (DF), Nova Russas (CE), Eusébio (CE), Canindé (CE) e Baixio (CE).

As investigações, que contaram com o apoio técnico da Controladoria-Geral da União (CGU), apontam que o grupo atuava para direcionar verbas públicas a prefeituras cearenses, em troca de contrapartidas ilícitas, utilizando empresas ligadas aos investigados para fraudar licitações. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 54,6 milhões das contas bancárias dos envolvidos, com o objetivo de interromper o fluxo financeiro e garantir a restituição de valores ao erário.

Entre os crimes investigados estão organização criminosa, lavagem de dinheiro, captação ilícita de sufrágio e falsidade ideológica com finalidade eleitoral.

PSB se manifesta sobre operação na Câmara

A liderança do PSB na Câmara também se manifestou sobre a operação. Em nota, o partido afirmou: “A Liderança do PSB na Câmara dos Deputados tomou conhecimento hoje da operação da Polícia Federal que investiga a atuação do deputado Júnior Mano. Esperamos que todos os fatos sejam investigados e esclarecidos o mais breve possível, respeitando o devido processo legal e a ampla defesa.”

Apesar de não ter se pronunciado diretamente sobre a operação, Júnior Mano disse ter “plena convicção de que, ao final da apuração, a verdade dos fatos prevalecerá”, e reafirmou seu compromisso com a legalidade, a transparência e a probidade no exercício do mandato. O deputado também declarou confiar nas instituições, especialmente no Poder Judiciário e na Polícia Federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Veja a íntegra da nota do deputado Júnior Mano

O deputado Júnior Mano não tem qualquer participação em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos.

Como parlamentar, o deputado não exerce qualquer função executiva ou administrativa em prefeituras, não participa de comissões de licitação, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos.

O parlamentar reafirma sua confiança nas instituições, em especial no Poder Judiciário e na Polícia Judiciária Federal, e reitera seu compromisso com a legalidade, a transparência e o exercício probo da função pública.

Tem plena convicção de que, ao final da apuração, a verdade dos fatos prevalecerá, com o completo esclarecimento das circunstâncias e o reconhecimento de sua correção de conduta.