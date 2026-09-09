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ELEIÇÕES 2026

Janja diz que Bolsonaro deixaria nordestinos "comendo capim"

Primeira-dama fez a declaração durante ato de campanha de Lula em Teresina, nesta quarta-feira (9/9)

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Repórter
09/09/2026 22:13 - atualizado em 09/09/2026 23:30

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Lula e Janja durante comício em Teresina, no Piauí
Lula e Janja durante comício em Teresina, no Piauí crédito: Ricardo Stuckert

A primeira-dama Janja da Silva afirmou que a família Bolsonaro "não tem projeto para esse país" e classificou o grupo como representante de "retrocesso" e de um "projeto de medo". A declaração foi dada durante ato de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Teresina (PI), nesta quarta-feira (9/9).

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Segundo Janja, o projeto da família Bolsonaro é "pessoal", voltado para "proteger seus próprios interesses e beneficiar apenas os seus". Para ela, o Brasil precisa ser governado por quem "cuida do seu povo".

"A família Bolsonaro não tem projeto para as famílias brasileiras. Eles não têm projeto para o Nordeste. Se dependesse do Bolsonaro, os nordestinos estavam comendo capim, vocês lembram disso", citou. "A família Bolsonaro representa retrocesso, representa um projeto de medo".

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A primeira-dama também afirmou que a população não deve esquecer o que ocorreu durante o governo de Jair Bolsonaro.

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"Eles acham que a gente não tem memória, eles querem que a gente se esqueça. Mas nós sabemos, nós lembramos, e nós jamais esqueceremos o que aconteceu quando um governo deixa de cuidar do seu povo, deixa de cuidar das suas mulheres e meninas, deixa de cuidar de quem precisa", destacou a primeira-dama.

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