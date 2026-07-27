Lula minimiza ataques de Milei e reage com: "Quem é esse cara?"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) minimizou, nesta segunda-feira (27/7), a crise diplomática com o presidente da Argentina, Javier Milei, ao reagir com ironia aos ataques feitos pelo líder argentino durante a convenção nacional do PL que oficializou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato à Presidência da República.

Enquanto aguardava a chegada do presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, ao Palácio do Itamaraty, em Brasília, Lula foi questionado pelo repórter Daniel Carvalho, da Bloomberg, sobre as declarações de Milei. "Como você viu essa história do Milei?", perguntou o jornalista. Em resposta, o presidente brasileiro afirmou: "Eu? Quem é esse cara?".

Milei participou do evento do PL e, durante seu discurso, fez ataques diretos a Lula e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O presidente argentino chamou Lula de "presidiário" e se referiu a Moraes como "lixo careca".

As declarações provocaram reação imediata do governo brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador da Argentina em Brasília para prestar esclarecimentos e também chamou de volta o embaixador brasileiro em Buenos Aires para consultas.

Durigan também rebateu

Além da resposta diplomática, integrantes do governo federal criticaram Milei. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a economia brasileira apresenta indicadores melhores do que a argentina e classificou o presidente argentino como "palhaço".

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Segundo Durigan, o Brasil registra risco-país inferior ao da Argentina, além de estar em níveis mínimos de desemprego e inflação. O ministro também destacou os recordes na balança comercial, a safra agrícola expressiva e a redução do desmatamento como indicadores positivos da economia brasileira.