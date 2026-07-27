Lula lança jingle de campanha inspirado em 'Rap do Silva'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesse domingo (26/7), em seu perfil do Instagram, um novo jingle de sua campanha à reeleição. A canção adapta versos e a estrutura da música "Rap do Silva", sucesso de MC Bob Rum, para associar a história pessoal e política do petista à de um brasileiro comum.

A letra narra a saída de Lula do sertão nordestino para São Paulo, sua atuação no movimento sindical e a ascensão à presidência. O jingle o descreve como “brasileiro, trabalhador e família”, afirma que ele sempre olhou para os mais pobres e cita programas relacionados a casa, alimentação e emprego.

Ao lembrar da prisão em Curitiba (PR), a composição também menciona tentativas de "derrubá-lo e silenciá-lo" e transforma o refrão original em "É o Lula da Silva, é a estrela que brilha, ele é trabalhador e família".

O trecho "não abaixa a cabeça, sempre defende a nação" é acompanhado por imagens de Lula em reuniões com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outras autoridades internacionais.

Lançado nacionalmente em 1995, "Rap do Silva" foi escrito e interpretado por MC Bob Rum e integrou a coletânea “Rap Brasil Vol. 2”. A canção original conta a história de um trabalhador e pai de família morto quando voltava de um baile funk.

O personagem Silva está associado a brasileiros anônimos das periferias que sofriam preconceito por frequentar esses eventos. A faixa tornou-se um dos principais sucessos do funk da década de 1990.

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