Mario Frias posa ao lado de Jair e Eduardo Bolsonaro de papelão
Deputado do PL alegou que dupla de pai e filho deveria estar presente em evento da direita no interior paulista
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O deputado federal Mário Frias (PL-SP) publicou, na noite de terça-feira (14/7), uma foto ao lado de figuras de papelão em tamanho real do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em um evento de inauguração da Casa da Direita do Estado de São Paulo, em Piracicaba, no interior paulista.
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Frias escreveu que, enquanto Jair está “preso em uma situação injusta”, Eduardo está “longe do Brasil, enfrentando um exílio político por denunciar os abusos cometidos contra a direita brasileira”.
Bolsonaro foi condenado a uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão por cinco crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado, e cumpre pena temporariamente em regime domiciliar por autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.
Já Eduardo saiu do Brasil em fevereiro de 2025 e pediu licença de seu mandato em março daquele ano para denunciar o que ele classifica como “perseguição política”. Em dezembro do ano passado, perdeu o mandato de deputado federal.
Em junho de 2026, Eduardo foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão por coação no curso do processo que investigou uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. O ex-deputado não foi preso por não estar em solo brasileiro – ele está sediado nos Estados Unidos.
Na publicação, o parlamentar afirmou que, mesmo que os Bolsonaros não estivessem presentes, “estavam representados em cada discurso e em cada abraço”.
“Eu pude estar presente e fiz questão de registrar esta foto ao lado de suas imagens. Mais do que uma fotografia, ela simboliza lealdade, resistência e compromisso com o legado que despertou milhões de brasileiros”, escreveu Frias, no X, que completou: “Podem tentar afastar nossas maiores lideranças, mas não conseguirão apagar suas ideias nem silenciar o povo”.
Hoje estive em Piracicaba para prestigiar a inauguração da Casa da Direita do Estado de São Paulo.@jairbolsonaro e @BolsonaroSP também deveriam estar presentes. Mas o presidente Bolsonaro encontra-se preso em uma situação profundamente injusta, enquanto Eduardo está longe do… pic.twitter.com/7xiUdBkqwb— MarioFrias (@mfriasoficial) July 15, 2026
Mário Frias, que também é ex-Secretário Especial da Cultura da gestão de Jair Bolsonaro, é um aliado histórico da família Bolsonaro. Em movimentações recentes, ele esteve envolvido em transações milionárias do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para o financiamento do filme biográfico do ex-presidente, “Dark Horse”.
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Em meio a uma negociação de R$ 134 milhões que viriam do bolso do banqueiro, Frias enviou um áudio chamando o empresário de “irmão” e afirmando que o filme iria “mexer com o coração de muita gente” e “ser muito importante para o nosso país”. O deputado havia negado uma participação do empresário investigado por fraudes bilionárias no financiamento do longa, mas voltou atrás e admitiu o financiamento após contradições em declarações públicas.