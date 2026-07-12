Mário Frias sobre carta de Bolsonaro: ‘Não deixa espaço para dúvidas’

Deputado federal e ex-secretário especial de Cultura do governo Bolsonaro, Mário Frias (PL-SP) afirmou que a carta escrita de próprio punho pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “não deixa espaço para dúvidas” referentes ao posicionamento pretendido pelo bolsonarismo em meio à corrida presidencial para as eleições de outubro.

Na carta, lida em live pelo senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-SP), o ex-presidente, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses em regime domiciliar por tentativa de Golpe de Estado, afirmou que Flávio é seu “porta-voz” e que a direita deveria se unir em torno de sua pré-candidatura.

“O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. A melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento. Meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz, o qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade”, diz trecho do texto.

A movimentação de Jair se faz em meio a uma crise na pré-campanha de Flávio, que conta com um desgaste provocado por uma série de acontecimentos, incluindo uma acusação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL Mulher) de tê-la humilhado em uma ligação telefônica e de, juntamente com a cúpula do partido, não ter cumprido acordos pré-estabelecidos. Além disso, integrantes da alta cúpula da legenda e aliados foram alvo de operações da Polícia Federal (PF) e decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em publicação nas redes sociais, o deputado federal pontuou que o ex-presidente determinou que Flávio é o “único autorizado a falar em seu nome”, o que encerra “especulações ou tentativa de criar divisões” entre os aliados e apoiadores da ideologia bolsonarista. Na visão dele, a tensão vivida pela legenda na pré-campanha “é só mais uma” das “grandes batalhas”.

“É hora de permanecer firme, arregaçar as mangas e seguir em frente. A luta continua, porque o Brasil merece voltar ao caminho da liberdade, da prosperidade e da esperança”, escreveu.

Acabei de ouvir o @FlavioBolsonaro ler a carta que o presidente Jair Bolsonaro dirigiu ao povo brasileiro.



A mensagem não deixa espaço para dúvidas.



A missão agora é uma só: trabalhar incansavelmente para eleger Flávio Bolsonaro presidente do Brasil.



O próprio presidente foi… pic.twitter.com/CTDj6xDbW1 — MarioFrias (@mfriasoficial) July 11, 2026

Mário Frias é um aliado histórico da família Bolsonaro. Em movimentações recentes, ele esteve envolvido em transações milionárias do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para o financiamento do filme biográfico do ex-presidente, “Dark Horse”. Em meio a uma negociação de R$ 134 milhões que viriam do bolso do banqueiro, Frias enviou um áudio chamando o empresário de “irmão” e afirmando que o filme iria “mexer com o coração de muita gente” e “ser muito importante para o nosso país”. O deputado havia negado uma participação do empresário investigado por fraudes bilionárias no financiamento do longa, mas voltou atrás e admitiu o financiamento após contradições em declarações públicas.

Outro nome relevante na legenda bolsonarista a se manifestar foi o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Nas redes sociais, ele lamentou ter sido a segunda vez que o ex-presidente tenha tido que pedir pela união pela segunda vez por meio de carta. “Infelizmente, alguns parecem não conseguir obedecer nem mesmo o líder que dizem seguir", pontuou.

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A primeira carta escrita por Jair foi divulgada em março deste ano. Nela, o ex-presidente pediu harmonia entre aliados e lamentou ataques recebidos por sua esposa, Michelle.