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CRISE NA DIREITA

Damares diz que a ‘direita é um exército que deixa para trás seus soldados’

Senadora se pronunciou em plenário após ataques recebidos de integrantes da direita por ter saído da equipe do plano de governo de Flávio Bolsonaro

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
14/07/2026 13:44

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A senadora Damares Alves afirmou, em plenário, que a ‘direita é um exército que deixa para trás seus soldados’
A senadora Damares Alves afirmou, em plenário, que a ‘direita é um exército que deixa para trás seus soldados’ crédito: Carlos Moura/Agência Senado

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) endureceu o discurso ao ser alvo de críticas por ter saído da equipe responsável pelo plano de governo do senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Em discurso no plenário do Senado, ela afirmou que "a direita é um exército que deixa para trás seus próprios soldados".

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Damares anunciou sua saída nessa segunda-feira (13/7), em meio ao racha no grupo político provocada pelo conflito entre o presidenciável e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), de quem a senadora é próxima. Em entrevista ao portal Metrópoles, ela relatou ter sido “atacada diretamente pelo time da direita”. Segundo ela, foi alvo até de ameaças de morte durante a crise. 

Apesar da saída do grupo do plano de governo, Damares reafirmou seu apoio à candidatura do "filho 01" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Também em pronunciamento, a parlamentar contou que concluiu a etapa de colaboração que lhe cabia na elaboração de propostas para um governo de Flávio, caso ele seja eleito no pleito de outubro. "O Flávio Bolsonaro ainda é o meu pré-candidato. Ele é o indicado pelo presidente Bolsonaro, e eu sou do time", relatou.

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Em discurso, a senadora declarou que foi interpretada erroneamente por integrantes do campo da direita e que vem sendo vítima de ataques. "Eu queria chamar a atenção dos amigos, especialmente da minha turma do lado de cá, da direita: parem de acreditar em tudo que está sendo dito e de atacar seus próprios soldados. Infelizmente, tenho observado que a direita é um exército que deixa para trás seus próprios soldados."

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