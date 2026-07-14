Damares diz que a ‘direita é um exército que deixa para trás seus soldados’

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) endureceu o discurso ao ser alvo de críticas por ter saído da equipe responsável pelo plano de governo do senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Em discurso no plenário do Senado, ela afirmou que "a direita é um exército que deixa para trás seus próprios soldados".

Damares anunciou sua saída nessa segunda-feira (13/7), em meio ao racha no grupo político provocada pelo conflito entre o presidenciável e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), de quem a senadora é próxima. Em entrevista ao portal Metrópoles, ela relatou ter sido “atacada diretamente pelo time da direita”. Segundo ela, foi alvo até de ameaças de morte durante a crise.

Apesar da saída do grupo do plano de governo, Damares reafirmou seu apoio à candidatura do "filho 01" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Também em pronunciamento, a parlamentar contou que concluiu a etapa de colaboração que lhe cabia na elaboração de propostas para um governo de Flávio, caso ele seja eleito no pleito de outubro. "O Flávio Bolsonaro ainda é o meu pré-candidato. Ele é o indicado pelo presidente Bolsonaro, e eu sou do time", relatou.

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Em discurso, a senadora declarou que foi interpretada erroneamente por integrantes do campo da direita e que vem sendo vítima de ataques. "Eu queria chamar a atenção dos amigos, especialmente da minha turma do lado de cá, da direita: parem de acreditar em tudo que está sendo dito e de atacar seus próprios soldados. Infelizmente, tenho observado que a direita é um exército que deixa para trás seus próprios soldados."