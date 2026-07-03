Marina Silva presta solidariedade a Damares, alvo de ataques bolsonaristas

A deputada federal e ex-ministra Marina Silva (Rede-SP) publicou uma nota de solidariedade à senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que denunciou ter sido alvo de ataques e ameaças de bolsonaristas.

“Nada justifica que uma mulher seja atacada, desqualificada ou constrangida por ser mulher. A misoginia, venha de onde vier e atinja quem atingir, precisa ser enfrentada com firmeza por todas as pessoas que acreditam na democracia, no respeito e na dignidade humana”, escreveu Marina em post nas redes sociais. A ex-ministra é pré-candidata ao Senado por São Paulo.

E emendou: “O debate político pode e deve ser firme, mas jamais pode abrir mão da civilidade, da verdade e do respeito. Quando uma mulher na vida pública é alvo de agressões e tentativas de silenciamento, todas nós somos atingidas. Que Deus e o bom ambiente democrático nos iluminem a escapar dessa onda inaceitável que nada têm a ver com o que deveria ser o debate público”.

Damares alvo de ataques

Damares relatou ter sofrido ataques em meio à crise entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, de quem é próxima, com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). “Me atacaram de leviana, vagabunda, adúltera. Disseram que vão matar a minha filha. Eu sou mãe de uma menina indígena. E eles simulam imagens que estão empalando a minha filha, decapitando ela e a mim”, disse, em sessão da Comissão de Direitos Humanos do Senado na quarta-feira (1º/7).

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O relato da ex-ministra de Jair Bolsonaro gerou apoios de diferentes lados, inclusive de quadros ligados ao governo Lula (PT), de quem a senadora é opositora. A ex-deputada federal Manuela d’Ávila (Psol-RS) foi outra que prestou solidariedade.

