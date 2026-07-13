'Meu candidato': Damares diz que mantém apoio a Flávio Bolsonaro

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou nesta segunda-feira (13/7) que permanece alinhada ao projeto político de Flávio Bolsonaro (PL) e rebateu especulações sobre um possível afastamento da pré-campanha presidencial do senador. Em pronunciamento no plenário do Senado, a parlamentar disse que já concluiu a etapa de colaboração que lhe cabia na elaboração de propostas para um eventual governo e classificou como prejudiciais os ataques promovidos por integrantes da própria direita.

"O Flávio Bolsonaro ainda é o meu pré-candidato. Ele é o indicado pelo presidente Bolsonaro e eu sou do time", afirmou.

Nos últimos dias, a participação de Damares na construção do plano de governo de Flávio se tornou alvo de controvérsia. A senadora havia anunciado que deixaria os trabalhos após relatar críticas recebidas de setores conservadores. Em seguida, aliados do pré-candidato passaram a questionar publicamente seu envolvimento na equipe responsável pelo programa.

Sem citar nomes, Damares fez um apelo para que militantes e lideranças interrompam o que chamou de ataques internos. Segundo ela, o campo conservador corre o risco de se enfraquecer ao concentrar energia em disputas entre aliados.

A senadora também levantou dúvidas sobre a origem das campanhas direcionadas contra figuras da direita. Em seu discurso, questionou se existe algum interesse político ou financeiro por trás da disseminação de conflitos e da ampliação de divergências dentro do grupo.

"Quem está financiando tudo isso? A quem interessa essa fragilidade da direita? Será que tem dinheiro envolvido nesses ataques todos?", indagou.

Fidelidade



Ao abordar sua relação com Flávio Bolsonaro, Damares afirmou que continua apoiando a pré-candidatura do senador e destacou que as contribuições elaboradas por sua equipe, especialmente nas áreas de direitos humanos e assistência social, já foram encaminhadas à campanha. A expectativa, segundo ela, é colaborar em outras etapas do projeto político futuramente.

A senadora aproveitou o pronunciamento para reafirmar sua proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse que permanece fiel às orientações do líder político e que seguirá apoiando o nome escolhido por ele para disputar o Palácio do Planalto em 2026.

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Damares também saiu em defesa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que recentemente protagonizou desentendimentos públicos com Flávio Bolsonaro. De acordo com a senadora, informações divulgadas sobre supostos movimentos de Michelle para enfraquecer a pré-candidatura do senador não correspondem à realidade e contribuem para ampliar as tensões no grupo.