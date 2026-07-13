Carta de Bolsonaro lida por Flávio pode ser crime eleitoral, aponta Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), apontou a existência de possível crime eleitoral na carta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lida pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República.

Nesta segunda-feira (13/7), o ministro determinou que Flávio não poderá visitar o pai, que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado, pelos próximos 90 dias, ao divulgar a carta, violar a determinação judicial que impede o ex-presidente de se comunicar pelas redes sociais, mesmo que indiretamente.

Crime eleitoral?

A mensagem escrita por Bolsonaro ainda será analisada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) como possível propaganda eleitoral antecipada, segundo Moraes.

“A conduta de Flávio Bolsonaro, como instrumento de promoção política de sua pré-candidatura a Presidente da República, com a divulgação de vídeo em rede social e utilização de expressões com carga semântica equivalente a pedido explícito de voto pode configurar propaganda eleitoral antecipada em período vedado pela legislação”, escreveu o ministro.

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Na carta, Bolsonaro diz que o filho é a “melhor opção” na corrida presidencial e o chama de “meu pré-candidato, creio, o seu também”.

