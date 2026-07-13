Moraes proíbe visitas de Flávio Bolsonaro ao pai

Pelos próximos 90 dias, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está proibido de visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Moraes avaliou que Flávio, que é pré-candidato à Presidência da República, descumpriu uma decisão judicial ao divulgar a carta escrita pelo ex-presidente pedindo união da direita em torno do nome do filho.

Carta de Bolsonaro

A mensagem foi compartilhada por Flávio em vídeos nas redes sociais, mas Bolsonaro está impedido de usá-las. Moraes considerou, portanto, que houve desvio de finalidade do direito de visita.

“O desrespeito de FLÁVIO NANTES BOLSONARO à medida cautelar imposta a JAIR MESSIAS BOLSONARO de 'proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiro' está totalmente configurado por suas próprias afirmações”, escreveu Alexandre de Moraes.

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O ministro ainda deu prazo de 48 horas para a defesa de Bolsonaro explicar se sabia que a carta seria divulgada nas redes sociais.

