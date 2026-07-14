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ELEIÇÕES 2026

Caiado sai em defesa de Damares após senadora sair da campanha de Flávio

Pré-candidato do PSD ao Planalto criticou ataques à senadora nas redes sociais; Damares afirma que segue apoiando a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
14/07/2026 11:58

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Ronaldo Caiado participou da 27ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios
O ex-governador de Goiás classificou como 'inaceitáveis' os ataques dirigidos à senadora Damares crédito: CNM

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência da República, saiu em defesa da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) nesta terça-feira (14/7), após a parlamentar anunciar sua saída da equipe responsável pela elaboração do plano de governo do senador Flávio Bolsonaro (PL), também postulante ao Planalto.

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"É inaceitável que a senadora Damares Alves seja alvo de ataques e violência de gênero por expressar suas opiniões. Não é assim que se faz política. A direita é maior que isso. Minha total solidariedade!", escreveu Caiado na plataforma X (antigo Twitter).

Alvo de críticas

A manifestação ocorre em meio à repercussão da decisão de Damares de deixar os trabalhos de formulação das propostas para um hipotético governo de Flávio Bolsonaro. Nos últimos dias, a participação da senadora na equipe passou a ser alvo de críticas de integrantes do campo conservador, o que levou a questionamentos públicos sobre sua permanência no grupo.

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Apesar da saída da equipe responsável pelo programa de governo, Damares afirmou que continua apoiando a pré-candidatura do senador à presidência. Em pronunciamento no plenário do Senado, ela negou ter rompido com Flávio e disse que apenas concluiu a etapa de colaboração que lhe cabia na elaboração das propostas.

"O Flávio Bolsonaro ainda é meu pré-candidato. Ele é o indicado pelo presidente Bolsonaro, e sou do time", declarou.

Segundo a parlamentar, as críticas recebidas partiram de setores da própria direita. Sem citar nomes, fez um apelo para que militantes e lideranças interrompam os ataques internos, argumentando que esse tipo de disputa enfraquece o campo conservador.

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"Quem está financiando tudo isso? A quem interessa essa fragilidade da direita? Será que tem dinheiro envolvido nesses ataques todos?", indagou.

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