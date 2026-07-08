Janja diz que Lula planta mandioca "sem agrotóxicos" e "sem tarifaço"

A primeira-dama Janja Silva publicou um vídeo no Instagram em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colhe uma mandioca desenvolvida pela Embrapa. Na legenda, Janja destaca que a raiz foi cultivada sem agrotóxicos e sem o chamado “tarifaço”.

“Domingo passado acordamos cedo e fomos pra horta colher a nova mandioca desenvolvida pela Embrapa. Sem agrotóxicos, sem tarifaço, 100% brasileira e 200% deliciosa!”, escreveu a primeira-dama. No vídeo, Lula colhe e experimenta a raiz, que tem tom alaranjado in natura e fica rosa após o preparo.

A ironia de Janja faz referência direta à intenção dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa sobre produtos brasileiros. Uma investigação conduzida pelo país avalia possíveis barreiras comerciais e práticas consideradas desleais por parte do Brasil em seis áreas, entre elas serviços de pagamentos eletrônicos, como o Pix, desmatamento ilegal, comércio digital e propriedade intelectual. Caso o processo avance, o governo norte-americano estuda impor uma tarifa de 25% sobre as exportações brasileiras.

Uma audiência pública foi realizada nesta semana em Washington (DC) para discutir a aplicação da medida. O escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) deve decidir até 15 de julho se aplicará ou não as tarifas.

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) participou da audiência e, durante sua fala, pediu que a medida fosse adiada até as eleições de outubro. Na avaliação do parlamentar, um tarifaço beneficiaria Lula na tentativa de reeleição ao quarto mandato.

Já o presidente afirmou que “é inaceitável que a família Bolsonaro, com o seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos”. No último mês, ele ainda declarou que o Brasil não pode aceitar o tratamento dispensado pelo país governado por Donald Trump (Republicanos).

Em carta escrita em período anterior à audiência, o secretário de Estado Marco Rubio afirmou que os Estados Unidos estão adotando medidas para “proteger tanto o povo brasileiro quanto o americano do crime organizado transnacional”.

Rubio afirmou ainda que o governo norte-americano segue interessado em manter uma relação próxima com o Brasil e está disposto a trabalhar com o próximo governo brasileiro, independentemente do resultado das eleições de outubro.

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Procurada pela reportagem, a assessoria de comunicação do Governo Lula afirmou que, desde a abertura da investigação, em 15 de julho de 2025, tem atuado “de forma consistente em defesa dos interesses nacionais”.