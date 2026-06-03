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TARIFAS SOBRE PRODUTOS BRASILEIROS

Lula refuga tarifaço e chama Marco Rubio de 'latino-americano frustrado'

Presidente diz não aceitar tratamento dos EUA com novas tarifas e faz críticas ao secretário de Estado norte-americano, descendente de cubanos

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CAIO SPECHOTO MARCOS HERMANSON MARIANA BRASIL
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CAIO SPECHOTO MARCOS HERMANSON MARIANA BRASIL
Repórter
03/06/2026 15:06

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Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante anúncio de Investimentos da Petrobras em Pedra Branca, Laranjeiras - SE (Ricardo Stuckert / PR)
Lula afirmou nesta quarta-feira (3/6) que enviará uma carta ao presidente americano, Donald Trump, em busca de negociações sobre novo tarifaço crédito: Ricardo Stuckert/PR

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (3/6) que o Brasil não pode aceitar o tratamento dispensado pelos Estados Unidos. Ele deu a declaração na abertura de uma reunião ministerial no Palácio do Planalto, após autoridades americanas proporem um novo tarifaço contra produtos brasileiros.

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O petista também afirmou que enviará uma carta ao presidente americano, Donald Trump. E disse que o secretário de Estado do país, o descendente de cubanos Marco Rubio, é um "latino-americano frustrado".

"Nós somos muito grandes, temos muita história. E nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil nesta semana", declarou o presidente brasileiro em reunião ministerial. "Ninguém pode dizer que o Brasil se negou a negociar com os Estados Unidos", disse ele.

Após a conclusão da investigação da seção 301 que prevê um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros, o USTR (Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos) divulgou na madrugada desta quarta uma nova análise que também inclui o Brasil.

Trata-se do caso investigado sobre o suposto uso de trabalho forçado por 59 países e a União Europeia. A tarifa aplicada nesse caso será de 12,5%.

Lula fez um movimento de aproximação com Donald Trump nos últimos meses. No início de maio, ele visitou o presidente americano. O petista relata ter conversado sobre tarifas com Trump, e que as novas propostas de tarifas o surpreenderam porque ainda havia negociações em andamento.

O presidente brasileiro afirmou que soube do tarifaço por meio de redes sociais, não por uma comunicação oficial.

Lula fez críticas a Marco Rubio, integrante da ala mais ideológica do governo Trump e chefe do Departamento de Estado, um dos setores da gestão americana com maior influência do movimeto Maga,  como ficou conhecido o grupo que adota o slogan "Make America great again", ou "Faça os Estados Unidos grandes novamente", em português.

"Esse Marco Rúbio não gosta da América Latina e muito menos do Brasil, é um latino-americano frustrado", declarou Lula. Na terça-feira (2/6), Rubio disse que o Brasil não é um país amigável aos interesses americanos.

Lobby do clã Bolsonaro

O Departamento de Estado é um dos principais focos do lobby da família Bolsonaro contra o governo Lula. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro tem interlocução com funcionários do órgão. Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador e pré-candidato a presidente da República, se encontrou com Marco Rubio quando viajou aos Estados Unidos, visita que também incluiu uma conversa com Trump.

O alinhamento da família Bolsonaro a Trump tem sido usado por Lula e seus aliados para causar desgaste a Flávio na pré-campanha eleitoral. No ano passado, quando os Estados Unidos anunciaram o primeiro tarifaço, a gestão Trump associou a medida ao julgamento que, meses depois, condenaria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a prisão.

"Estão querendo trair o Brasil com interesses mesquinhos de uma disputa eleitoral. E não há disputa eleitoral em qualquer país do mundo que possa dar valor a alguém que trai a pátria", disse Lula.

O presidente da República também mencionou o golpe militar de 1964, que tinha apoio americano e jogou o Brasil na ditadura encerrada em 1985.

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"Nós já sabemos, que antes dessa jogada deles (Estados Unidos), esse país foi vítima de golpe em 1964 e naquele tempo articulado por embaixadores americanos no Brasil. É importante que eles saibam que nós conhecemos a história, que não queremos guerra, que nós queremos construir a narrativa verdadeira de uma relação que já dura 201 anos, e queremos fortalecer nossa relação institucional com os Estados Unidos", declarou o petista.

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