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Flávio Bolsonaro promete defender o Pix em viagem aos Estados Unidos

Senador afirma que sistema de pagamentos instantâneos é uma conquista brasileira no governo Jair Bolsonaro

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Fernanda Strickland - Correio Braziliense
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Fernanda Strickland - Correio Braziliense
Repórter
04/07/2026 13:14

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Flávio Bolsonaro durante debate de presidenciáveis em evento da CNI
Senador afirma que defenderá interesses do Brasil em debate sobre novas tarifas e pediu cinco minutos ao USTR para expor suas propostas sobre o tema crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) embarca neste sábado (4/7) para os Estados Unidos, onde participará de uma audiência pública marcada para a próxima segunda-feira (6/7) sobre as tarifas comerciais impostas pelo governo norte-americano ao Brasil. Antes da viagem, o parlamentar afirmou que pretende defender o Pix diante das críticas envolvendo o sistema de pagamentos brasileiro.

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Durante participação no 3º Seminário Nacional de Comunicação do PL, realizado no Rio de Janeiro (RJ), Flávio rebateu declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem acusado integrantes da oposição de prejudicarem os interesses nacionais nas discussões envolvendo o chamado "tarifaço" anunciado pelo presidente Donald Trump.

Segundo o senador, o Pix representa uma conquista do Brasil e foi desenvolvido durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em seu discurso, ele relatou que defenderá o sistema de pagamentos instantâneos durante sua passagem pelos Estados Unidos. "Defendemos o Pix porque o Pix é do Brasil, foi criado no governo do presidente Bolsonaro, sem taxa. E eu vou lá para os Estados Unidos defender nosso Pix", declarou.

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A viagem ocorre em meio à investigação comercial aberta pelo governo norte-americano sobre práticas brasileiras. Nesse contexto, Flávio encaminhou ao governo dos Estados Unidos um documento no qual sustenta que o Pix não representa concorrência desleal para empresas americanas do setor de meios de pagamento.

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No texto, o senador diz que o sistema brasileiro é uma infraestrutura pública soberana, comparável ao FedNow, plataforma de pagamentos instantâneos operada pelo Federal Reserve. Também argumenta que a expansão do Pix não reduziu a participação de bandeiras e empresas de cartão dos Estados Unidos no mercado brasileiro.

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