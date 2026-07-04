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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro aprende coreografia de funk após críticas por 'dancinhas'

Pré-candidato à Presidência publicou gravação nas redes sociais em que aprende passos de dança em evento do PL no Rio de Janeiro

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
04/07/2026 10:27

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Flávio Bolsonaro aprendendo a dançar
Na publicação, o parlamentar faz referência às críticas que recebeu anteriormente por dançar em eventos públicos crédito: Reprodução/Redes Sociais

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou, nessa sexta-feira (3/7), um vídeo em que aparece aprendendo passos de funk ao lado do influenciador Wallace Soares, conhecido como Pulga Chora Boy. Na publicação, o parlamentar faz referência às críticas que recebeu anteriormente por dançar em eventos públicos.

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"Aprendendo novos passos para vocês nunca mais reclamarem da minha dancinha. E aí, quem tem mais molho?", escreveu o senador ao compartilhar o vídeo, no qual reproduz a coreografia que popularizou o criador de conteúdo.

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A publicação ocorreu horas depois de Flávio voltar a dançar durante o 3º Seminário Nacional de Comunicação do PL, realizado no Rio de Janeiro. Ao entrar no palco do evento, o senador fez uma coreografia ao som do chamado "funk do 01", em que rebolava com uma das mãos apoiada no joelho.

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O gesto ocorre em meio à pré-campanha presidencial do parlamentar, marcada por desafios políticos. Flávio enfrenta embates com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), e crítica por ter encaminhado um pedido ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), para que adie a aplicação de tarifas sobre produtos brasileiros até o fim das eleições. O senador também registra a segunda maior rejeição entre os pré-candidatos à Presidência.

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