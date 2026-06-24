Injúria x Calúnia x Difamação: qual a diferença entre os crimes?

No dia a dia, é comum que as pessoas usem os termos injúria, calúnia e difamação como sinônimos para se referir a uma ofensa. Contudo, para o Código Penal brasileiro, cada uma dessas palavras descreve um crime específico contra a honra, com definições, contextos e punições bem diferentes. Entender o que cada uma significa é fundamental para saber como a lei protege a imagem e a dignidade das pessoas.

Esses três crimes estão previstos no Código Penal e buscam proteger diferentes aspectos da honra de um indivíduo. Enquanto alguns se referem à reputação de uma pessoa perante a sociedade (honra objetiva), outros tratam da ofensa direta, que atinge a percepção que a vítima tem de si mesma (honra subjetiva). A principal diferença está no tipo de acusação feita e em como ela é divulgada.

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O que é calúnia?

A calúnia é o ato de acusar alguém publicamente de ter cometido um crime, sabendo que essa pessoa é inocente. Para que a calúnia seja configurada, a acusação precisa ser sobre um fato específico que a lei define como crime. Por exemplo, fazer uma postagem em rede social afirmando que um colega de trabalho furtou equipamentos da empresa, sem que isso seja verdade.

A intenção é manchar a reputação da vítima com uma acusação criminal falsa. A pena prevista para este crime é de detenção de seis meses a dois anos, além do pagamento de multa. É importante destacar que quem espalha a calúnia, mesmo sabendo que é falsa, também pode ser responsabilizado legalmente.

O que é difamação?

A difamação ocorre quando alguém espalha uma informação desonrosa sobre outra pessoa, com o objetivo de prejudicar sua reputação no meio social. Diferente da calúnia, o fato atribuído não precisa ser um crime. Pode ser qualquer ato que, segundo a percepção comum, seja considerado vergonhoso ou reprovável, como espalhar o boato em um grupo de mensagens que alguém não cumpre com suas obrigações financeiras.

Neste caso, em regra, não importa se o fato é verdadeiro ou falso, pois o crime consiste em tornar pública uma informação que afeta negativamente a imagem da vítima. No entanto, a lei prevê exceções, como nos casos em que a ofensa é contra funcionário público no exercício de suas funções. A pena para difamação é de detenção de três meses a um ano e multa.

O que é injúria?

A injúria é a ofensa direta à dignidade ou ao decoro de alguém. Ela não se refere a um fato específico, mas a um xingamento ou à atribuição de uma qualidade negativa que ofenda a vítima em sua honra pessoal (honra subjetiva). Basicamente, é a emissão de uma opinião depreciativa com a intenção de ofender.

Diferente da calúnia e da difamação, a injúria não precisa ser feita publicamente para ser configurada. Chamar alguém de "incompetente" diretamente ou por mensagem já pode ser considerado injúria. A pena é de detenção de um a seis meses ou multa.

Uma modalidade específica é a injúria racial, que ocorre quando a ofensa utiliza elementos de raça, cor, etnia, religião ou origem. Com a Lei 14.532/2023, a injúria racial foi equiparada ao crime de racismo, tornando-se inafiançável e imprescritível. A pena é de reclusão de dois a cinco anos.

É importante saber que, para os crimes de calúnia, difamação e injúria comum, a vítima tem um prazo de seis meses, a partir do conhecimento de quem foi o autor, para apresentar uma queixa-crime. Além da responsabilização penal, também é possível buscar uma indenização por danos morais na esfera cível.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.