Denunciação caluniosa: o que diz a lei e qual a pena para falsas acusações

Acusações falsas que mobilizam a Justiça podem custar caro a quem mente. A denunciação caluniosa, crime previsto no Código Penal brasileiro, ocorre quando alguém dá início a uma investigação policial, processo judicial, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra outra pessoa, sabendo que ela é inocente. O objetivo é prejudicar a vítima de forma deliberada, usando a estrutura do Estado para isso.

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Para que o crime seja configurado, é fundamental que a acusação seja objetivamente falsa e que o acusador tenha plena consciência da inocência do outro. Não se trata de um simples engano ou de uma interpretação equivocada dos fatos, mas de um ato doloso, ou seja, intencional.

Qual é a pena prevista em lei?

O artigo 339 do Código Penal estabelece uma pena de reclusão de dois a oito anos, além de multa. A punição é considerada severa porque a falsa acusação movimenta indevidamente a máquina pública, gerando custos e desgastes desnecessários tanto para o sistema de Justiça quanto para a pessoa acusada injustamente.

A pena ainda pode ser aumentada em um sexto se o acusador usar um nome falso ou se valer do anonimato para fazer a denúncia. A legislação busca, com isso, desestimular acusações levianas que possam destruir reputações e sobrecarregar os órgãos de investigação com informações mentirosas.

O que a vítima de uma denúncia falsa pode fazer?

Quem é alvo de uma denunciação caluniosa tem o direito de se defender e buscar reparação. Após a comprovação da falsidade da acusação, com o arquivamento do inquérito ou a absolvição no processo, a vítima pode representar criminalmente contra o acusador pelo crime de denunciação caluniosa.

Também é possível entrar com uma ação na esfera cível para pedir indenização por danos morais e materiais, caso a mentira tenha causado prejuízos financeiros ou abalado a imagem da pessoa. O valor da indenização é definido pelo juiz com base nos danos comprovados.

Diferença para crimes contra a honra

É importante não confundir denunciação caluniosa com outros crimes contra a honra. Enquanto a denunciação caluniosa atinge a administração da Justiça, os crimes contra a honra ferem diretamente a imagem de um indivíduo. As diferenças são claras:

Calúnia: Acusar alguém publicamente de um crime que não cometeu.

Difamação: Espalhar um fato ofensivo à reputação de alguém, mesmo que não seja crime.

Injúria: Ofender a dignidade ou o decoro de uma pessoa, geralmente com xingamentos ou qualidades negativas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.