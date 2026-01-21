Cyberbullying é crime? Entenda o que diz a lei e como denunciar ataques

Ataques e ofensas no ambiente digital, popularmente conhecidos como cyberbullying, não são apenas uma “brincadeira de mau gosto”. No Brasil, a prática pode ser enquadrada em diversos crimes previstos no Código Penal, com punições que vão de multas à prisão. A legislação trata o tema com seriedade, e a vítima tem caminhos claros para buscar proteção e responsabilizar os agressores.

A ausência de uma lei única para o termo “cyberbullying” não significa impunidade. As condutas são analisadas individualmente e, a depender do caso, podem configurar diferentes tipos de crimes, principalmente contra a honra e a liberdade individual.

Quais crimes estão associados ao cyberbullying?

As agressões online frequentemente se encaixam em tipos penais já existentes. As principais modalidades de crimes que podem ser cometidas no ambiente virtual incluem:

Injúria: quando a ofensa atinge diretamente a dignidade ou o decoro de alguém, com xingamentos e palavras de baixo calão.

Difamação: ocorre ao espalhar fatos, mesmo que verdadeiros, que mancham a reputação de uma pessoa perante outras.

Calúnia: é a acusação falsa de que alguém cometeu um crime. É a mais grave entre as ofensas contra a honra.

Ameaça: consiste em intimidar ou prometer causar um mal injusto e grave à vítima ou a pessoas próximas.

A Lei nº 14.132, em vigor desde 2021, tornou crime a perseguição, ou “stalking”. A prática envolve seguir ou perturbar alguém de forma reiterada, por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica e restringindo a liberdade. O ambiente online é um dos principais cenários para este crime, com penas que podem chegar a dois anos de prisão.

Como denunciar e buscar ajuda

O primeiro passo para quem sofre ataques online é preservar todas as provas. É fundamental tirar prints (capturas de tela) das conversas, postagens e perfis dos agressores, além de salvar os links (URLs) das publicações. Essa documentação será essencial para comprovar o crime.

Com as provas em mãos, a vítima deve procurar uma delegacia de polícia, de preferência especializada em crimes cibernéticos, para registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.). A partir do registro, a polícia pode iniciar uma investigação para identificar os responsáveis pelos ataques.

Organizações da sociedade civil também oferecem apoio. A SaferNet Brasil, por exemplo, mantém um canal de denúncias anônimas e orientação em seu site (safernet.org.br). As próprias plataformas, como redes sociais e aplicativos de mensagens, possuem ferramentas para denunciar conteúdos e perfis abusivos.

