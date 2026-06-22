Duas cidades mineiras tem novos prefeitos em disputa extemporânea; entenda
Pleitos em Amparo do Serra e Bonito de Minas ocorrem após indeferimento de candidaturas; eleitos tomarão posse até 13 de julho
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Duas cidades de Minas Gerais conheceram, nesse domingo (21/6), seus novos prefeitos, em eleições suplementares realizadas após decisões da Justiça Eleitoral que invalidaram os resultados de 2024. Em Amparo do Serra, na Zona da Mata, e Bonito de Minas, no Norte do estado, os vencedores devem assumir os cargos até 13 de julho e governar até o fim de 2028.
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Em Amparo do Serra, Aila Barbosa (Avante) foi eleita prefeita, tendo como vice Roberto Bellico Júnior (Republicanos), pela coligação "Unidos pelo trabalho, construindo um futuro melhor para todos". A chapa recebeu 1.948 votos, o equivalente a 56,71% dos votos válidos. O adversário, Túlio Cária (MDB), que concorreu com Marcelino Caetano da Silva (MDB) como vice, somou 1.487 votos (43,29%).
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A votação mobilizou 3.585 eleitores, o que corresponde a 80,74% do eleitorado local. A abstenção ficou em 19,26%. Foram registrados ainda 61 votos em branco (1,7%) e 89 nulos (2,48%).
Bonito de Minas
Já em Bonito de Minas, Miqueias Figueredo (Republicanos) foi eleito prefeito, tendo como vice Joelma de Magalhães (PDT), pela coligação "União e experiência para fazer a diferença". Eles obtiveram 3.658 votos (59,9%). A chapa formada por João Neto dos Santos (Podemos) e a vice Cristiana Araújo (União Brasil) recebeu 2.449 votos (40,1%).
No município do Norte de Minas, 6.307 eleitores compareceram às urnas, o que representa 75,2% do total apto. A abstenção foi de 24,8%. Houve 35 votos em branco (0,55%) e 165 nulos (2,62%).
Eleições
Segundo a Justiça Eleitoral, a votação nas duas cidades ocorreu de forma tranquila, sem necessidade de substituição de urnas eletrônicas. Ao todo, funcionaram 18 seções eleitorais em Amparo do Serra e 38 em Bonito de Minas.
Os eleitores que não compareceram têm até 20 de agosto para justificar a ausência, por meio do aplicativo e-Título, do sistema de autoatendimento eleitoral ou presencialmente em cartórios eleitorais.
A diplomação dos eleitos será definida pelos juízos eleitorais responsáveis — 268ª Zona Eleitoral, em Amparo do Serra, e 148ª Zona Eleitoral, em Bonito de Minas — e deve ocorrer até 13 de julho.
Motivos para novas eleições
As eleições suplementares foram convocadas após o indeferimento das candidaturas mais votadas em 2024.
Em Amparo do Serra, José Eduardo Barbosa Couto (PP) teve o registro negado em definitivo pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) devido à condenação por crime contra a administração pública, o que configura inelegibilidade. Ele chegou a tomar posse com base em decisão anterior do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), mas foi afastado depois do julgamento final, em fevereiro de 2026.
Em Bonito de Minas, o candidato mais votado, Dílson Barbosa Santana (União Brasil), não foi diplomado nem tomou posse por causa de uma condenação por abuso de poder político nas eleições de 2020. Desde então, o município vinha sendo administrado interinamente pelo presidente da Câmara Municipal.
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Além dessas cidades, Minas Gerais registrou outras eleições suplementares desde o pleito de 2024, incluindo Guapé, São José da Varginha e Martins Soares.