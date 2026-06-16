O NOVO PRESIDENTE DO TRE-MG

CARLOS HENRIQUE PERPÉTUO BRAGA



Desembargador, novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG)

O senhor é magistrado desde 1990, estando no TJMG, como desembargador, desde 2016. Ao completar 10 anos de Tribunal, no último dia 8 de junho foi empossado presidente do TRE/MG, ao lado do desembargador Sálvio Chaves, vice-presidente. Sente-se preparado para exercer a função? O que os candidatos e os eleitores podem esperar de sua atuação à frente da Corte Eleitoral?

A missão que assumo é desafiadora e tenho plena consciência das responsabilidades que a acompanham. Ao assumir a presidência do TRE-MG, comprometo-me com uma gestão pautada na transparência, na responsabilidade administrativa, no interesse público e no diálogo permanente com a sociedade.

Vou trabalhar por uma Justiça Eleitoral cada vez mais próxima das pessoas. Uma instituição que não seja percebida apenas nos períodos eleitorais, mas que esteja presente de forma permanente na promoção da cidadania, da educação democrática e da participação social.

Também destaco minha atenção aos servidores da Justiça Eleitoral, que asseguram o funcionamento contínuo e eficiente da instituição. Nenhum projeto institucional alcança êxito sem pessoas comprometidas. Por isso, buscarei fortalecer um ambiente de trabalho marcado pelo respeito, pela valorização, pela cooperação, pelo diálogo e pelo reconhecimento do mérito.

A expectativa é que as eleições deste ano sejam das mais acirradas. A Justiça Eleitoral mineira está preparada para enfrentar esse desafio? Quais as providências serão tomadas para evitar/minimizar e/ou combater problemas que poderão surgir? Existe(m) alguma(s) zona(s) eleitoral(is) no estado que merecerá(ão) atenção especial?

A Justiça Eleitoral mineira está preparada e adotando todas as providências para que mais uma vez entregue aos mineiros eleições legítimas, seguras e transparentes. Ainda em 2025, o TRE-MG instituiu o Planejamento Integrado das Eleições, ferramenta que está aprimorando ainda mais o trabalho de organização das eleições em Minas Gerais e possibilitando à gestão uma visão global do planejando e execução das atividades.

Fizemos um mapeamento de riscos e estamos buscando parcerias, capacitando as nossas equipes e nos dedicando ao planejamento e execução de ações para garantir que cada eleitor exerça com tranquilidade e segurança o seu direito ao voto e contribua para a construção de uma sociedade mais justa, livre e democrática.

É necessário observar que organizar eleições em Minas Gerais é um desafio enorme. São mais de 200 mil mesários, 853 municípios, mais de 50 mil seções de votação. As 304 zonas eleitorais de Minas Gerais terão sempre apoio incondicional da nossa gestão para que todas as etapas de preparação do pleito sejam executadas com tranquilidade. E estaremos prontos para atender a qualquer necessidade, de qualquer zona eleitoral, que nos seja apresentada.

Será a primeira eleição na qual os candidatos poderão utilizar de inteligência artificial. Isso é uma preocupação a mais? Como a Justiça Eleitoral mineira enfrentará o tema?



O uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral é um dos grandes desafios atualmente, uma vez que essa tecnologia, quando utilizada para produzir ou disseminar desinformação, tem um potencial de causar danos irreversíveis à integridade do pleito.

A Justiça Eleitoral tem acompanhado esse cenário e se preocupa com isso. As primeiras regras para o uso de IA foram estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral nas Eleições de 2024. Em 2026, o TSE atualizou a Resolução nº 23.610/2019, que trata das regras para a propaganda eleitoral, e aprimorou essas normas, visando acompanhar o avanço da IA e trazer mecanismos que vão permitir maior enfrentamento ao uso irregular da tecnologia.

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Em Minas Gerais, estamos preparando uma equipe para trabalhar exclusivamente em propaganda eleitoral na internet, com servidores e magistrados dedicados à análise e julgamento de todos os processos que tratarem do tema. E a população pode nos ajudar denunciando conteúdos irregulares ao Ministério Público e, a partir de agosto, pelo aplicativo Pardal. A Justiça Eleitoral vai reagir às denúncias apresentadas e deflagrar os procedimentos necessários para conter e punir as irregularidades.

