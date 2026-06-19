O que faz um senador? Entenda o poder e o impacto do cargo na economia

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Com o debate sobre as eleições para o Senado em alta, muitos eleitores se perguntam qual é, na prática, o papel de um senador. A resposta vai muito além de apenas votar leis. Os senadores têm o poder de influenciar diretamente a economia, fiscalizar o presidente da República e aprovar nomes para cargos estratégicos do país.

Cada estado, incluindo o Distrito Federal, elege três senadores para um mandato de oito anos, mas as eleições ocorrem a cada quatro anos de forma alternada. Nas eleições de outubro de 2026, por exemplo, serão renovados dois terços da casa, com a eleição de dois senadores por estado, totalizando 54 das 81 cadeiras. Juntos, os 81 senadores formam o Senado Federal, que atua como uma câmara de revisão para projetos de lei aprovados pela Câmara dos Deputados. Isso significa que nenhuma lei importante é aprovada sem o seu aval.

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O que faz um senador?

A principal função é legislar. Senadores propõem, discutem e votam projetos que podem se tornar leis e afetar a vida de todos os brasileiros. Grandes reformas, como a tributária ou a da previdência, passam obrigatoriamente pela análise e votação da casa.

Outra atribuição fundamental é a fiscalização do poder Executivo. O Senado pode convocar ministros para prestar esclarecimentos e instaurar Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) para investigar irregularidades. Além disso, é o Senado que julga o presidente da República em caso de crime de responsabilidade.

O Senado também tem a palavra final sobre a nomeação de autoridades cruciais para o funcionamento do Estado. Entre elas estão os ministros de tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente e os diretores do Banco Central e embaixadores.

Impacto direto na economia e no seu bolso

As decisões tomadas no plenário do Senado afetam diretamente o bolso dos brasileiros. A atuação de um senador é decisiva em pautas que definem o rumo da economia, como:

Orçamento da União: aprovar o orçamento anual do governo, determinando onde o dinheiro público será gasto.

Reformas econômicas: votar mudanças nas regras de impostos, trabalhistas e previdenciárias.

Endividamento: autorizar o governo a contratar empréstimos externos ou internos.

Política monetária: sabatinar e aprovar o presidente e diretores do Banco Central, responsáveis por definir a taxa de juros (Selic), que impacta financiamentos e investimentos.

O peso de um senador por Minas Gerais

A representação de Minas Gerais no Senado tem relevância estratégica para o país. Segundo estado mais populoso do Brasil e detentor da terceira maior economia nacional, Minas responde por cerca de 9% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e exerce forte influência em setores como mineração, agronegócio, indústria, energia e serviços.

Um senador por Minas Gerais representa os interesses de um estado com mais de 20 milhões de habitantes, responsável por grande parte da produção nacional de minério de ferro, café e leite, além de abrigar importantes polos industriais e logísticos. Sua atuação tem impacto direto em debates sobre infraestrutura, desenvolvimento econômico, mineração, meio ambiente, reforma tributária e distribuição de recursos federais.

Historicamente, Minas Gerais também ocupa posição de destaque no cenário político brasileiro. Por seu peso econômico, populacional e localização estratégica no Sudeste, as pautas defendidas por seus representantes costumam repercutir nacionalmente e influenciar negociações importantes no Congresso Nacional.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.