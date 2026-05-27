Salário, assessores e verbas: quanto custa um senador para o Brasil?

Com base nos dados previstos para 2026, manter um senador no Congresso Nacional custa aos cofres públicos muito mais do que o salário de R$ 46.366,19. A estrutura de trabalho de cada um dos 81 parlamentares inclui verbas para contratar assessores, além de uma série de benefícios que elevam consideravelmente o gasto mensal por gabinete.

O subsídio bruto mensal de um senador em 2026 é o ponto de partida e serve como teto para o funcionalismo público. O valor é o mesmo de deputados federais, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do presidente da República. Sobre esse montante incidem os descontos de Imposto de Renda e previdência.

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Estrutura de gabinete e assessores

O maior custo mensal de um gabinete está na folha de pagamento da equipe. Cada senador dispõe de uma verba específica para contratar até 12 assessores comissionados de livre nomeação, que atuam tanto em Brasília quanto nos estados de origem.

A verba destinada a esses salários varia conforme a composição da equipe de cada parlamentar. A distribuição dos vencimentos fica a critério de cada senador, que define quantos funcionários terá e qual será a remuneração de cada um dentro das regras estabelecidas pelo Senado Federal.

Outras verbas e benefícios

Moradia: os parlamentares que não ocupam um dos apartamentos funcionais em Brasília têm direito a um auxílio-moradia de R$ 5.500 mensais para custear aluguel ou despesas de hotel na capital federal.

Saúde: o plano de saúde é vitalício e extensivo aos dependentes. Ele cobre despesas médicas e odontológicas e, para os titulares, não há um teto de gastos, com o Senado arcando com os custos excedentes.

Cota Parlamentar: uma verba indenizatória mensal cobre gastos como aluguel de escritórios de apoio nos estados, material de consumo, serviços postais e telefonia. Os valores variam conforme o estado, partindo de R$ 21 mil e podendo ultrapassar R$ 44 mil.

Transporte: a cota de passagens aéreas cobre os deslocamentos entre Brasília e o estado de origem. Cada gabinete também tem direito ao uso de veículos oficiais com motorista e uma cota para abastecimento de combustível. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.