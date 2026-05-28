Cleitinho pede que povo cobre senadores pelo fim da escala 6x1

Pré-candidato a governador de Minas Gerais, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), pressiona os colegas de Senado a se manifestarem a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que determina o fim da escala 6x1. A PEC é definida por ele como “pauta do povo”.

O texto, que é apoiado pelo governo Lula (PT), foi aprovado em segundo turno na Câmara dos Deputados, na noite dessa quarta-feira (27/5), com 461 votos a favor e 19 contra. Agora no Senado, a PEC precisa de 49 votos, o que corresponde a dois terços da Casa, para ser aprovada.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o senador fez um apelo para que a população faça uma mobilização nas plataformas e cobre outros senadores por votos e posicionamentos a favor da proposta, além do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que paute a matéria antes das eleições de outubro.

“Ontem, foi aprovado na Câmara o fim da escala 6x1. Agora será 5x2. Esse projeto está indo agora pro Senado. E eu peço aqui a atenção de todo o povo brasileiro, pra você que é trabalhador, pra você que é CLT, que compartilhe ao máximo esse vídeo, porque agora depende do Senado”, afirmou. Na gravação, ele afirma que o pedido é voltado para qualquer trabalhador, independente de ser de esquerda ou de direita.

Na publicação, ele afirma que, nos bastidores, alguns senadores estão pedindo para que Alcolumbre só paute o texto depois das eleições. Na prática, postergar o texto pode enfraquecer o assunto e evitar desgaste de parlamentares que não estão de acordo com a pauta trabalhista. “Já tem gente jogando contra”, disse.

Na visão de Cleitinho, pautas que “podem ajudar o povo” geram embates no Legislativo, enquanto propostas favoráveis à classe política avançam sem resistência. O senador afirmou que, durante o período em que está no Congresso, viu poucos projetos voltados à população.

“É engraçado que lá na Câmara ontem, uma cachorrada, uma brigaiada pra poder votar um benefício pro povo”, disse. Segundo ele, parlamentares de esquerda e direita não costumam divergir quando o tema envolve aumento de impostos ou benefícios à classe política. “Se for pra aumentar fundo eleitoral, se for pra aumentar privilégio pra classe política, vocês já viram que não tem briga?”, afirmou.

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O senador já recebeu críticas por ser a favor do fim da escala, sendo acusado de ser esquerdista e ir contra os ideais liberais ligados ao campo da direita. Como resposta às críticas, Cleitinho afirmou que é “humanista, acima de esquerda x direita”. Ele ainda disse que “seu partido é o povo brasileiro” e que “acima de partidos políticos, que quero literalmente que todos se explodam”.