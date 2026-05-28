Maioria dos deputados que votaram contra fim da escala 6x1 é de SC e RS
Dos 19 deputados que rejeitaram a PEC na Câmara, 15 são de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul; catarinenses lideram oposição ao texto
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Santa Catarina e Rio Grande do Sul concentraram a maioria dos votos contrários à Proposta de Emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada semanal de trabalho para 40 horas. Dos 19 deputados que rejeitaram a proposta no segundo turno da votação na Câmara, 15 são dos dois estados do Sul do país.
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A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a PEC 221/19, que estabelece jornada semanal de 40 horas distribuídas em cinco dias de trabalho, com dois dias de descanso remunerado. No segundo turno, o texto recebeu 461 votos favoráveis e 19 contrários. Na primeira votação, foram 472 votos a favor e 22 contra.
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Santa Catarina foi o estado com maior número de votos contrários. Dos 16 deputados federais catarinenses, nove votaram contra a proposta: Carlos Chiodini (MDB), Pezenti (MDB), Gilson Marques (Novo), Caroline de Toni (PL), Daniel Freitas (PL), Daniela Reinehr (PL), Julia Zanatta (PL), Ricardo Guidi (PL) e Fabio Schiochet (União).
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No Rio Grande do Sul, cinco deputados rejeitaram o texto: Marcel van Hattem (Novo), Bibo Nunes (PL), Mauricio Marcon (PL), Sérgio Turra (PP) e Lucas Redecker (PSD).
Também votaram contra parlamentares de São Paulo e Roraima. O Partido Novo foi a única sigla que orientou voto contrário à PEC.
A proposta aprovada prevê redução gradual da jornada semanal sem diminuição salarial. Dois meses após a promulgação da futura emenda constitucional passam a valer dois dias de descanso remunerado por semana e a carga horária cai para 42 horas semanais. Após 14 meses, a jornada será fixada em 40 horas.
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Os deputados que votaram contra
MDB
- Carlos Chiodini (SC)
- Pezenti (SC)
Missão
- Kim Kataguiri (SP)
Novo
- Marcel van Hattem (RS)
- Gilson Marques (SC)
- Adriana Ventura (SP)
- Ricardo Salles (SP)
PL
- Nicoletti (RR)
- Bibo Nunes (RS)
- Mauricio Marcon (RS)
- Caroline de Toni (SC)
- Daniel Freitas (SC)
- Daniela Reinehr (SC)
- Julia Zanatta (SC)
- Ricardo Guidi (SC)
- Rosangela Moro (SP)
PP
- Sérgio Turra (RS)
PSD
- Lucas Redecker (RS)
União
- Fabio Schiochet (SC)