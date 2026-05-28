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FIM DA ESCALA 6X1

Maioria dos deputados que votaram contra fim da escala 6x1 é de SC e RS

Dos 19 deputados que rejeitaram a PEC na Câmara, 15 são de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul; catarinenses lideram oposição ao texto

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
28/05/2026 09:01 - atualizado em 28/05/2026 09:03

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Plenário da Câmara dos Deputados
A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a PEC 221/19, que estabelece jornada semanal de 40 horas distribuídas em cinco dias de trabalho, com dois dias de descanso remunerado crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Santa Catarina e Rio Grande do Sul concentraram a maioria dos votos contrários à Proposta de Emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada semanal de trabalho para 40 horas. Dos 19 deputados que rejeitaram a proposta no segundo turno da votação na Câmara, 15 são dos dois estados do Sul do país.

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A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a PEC 221/19, que estabelece jornada semanal de 40 horas distribuídas em cinco dias de trabalho, com dois dias de descanso remunerado. No segundo turno, o texto recebeu 461 votos favoráveis e 19 contrários. Na primeira votação, foram 472 votos a favor e 22 contra.

Santa Catarina foi o estado com maior número de votos contrários. Dos 16 deputados federais catarinenses, nove votaram contra a proposta: Carlos Chiodini (MDB), Pezenti (MDB), Gilson Marques (Novo), Caroline de Toni (PL), Daniel Freitas (PL), Daniela Reinehr (PL), Julia Zanatta (PL), Ricardo Guidi (PL) e Fabio Schiochet (União).

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No Rio Grande do Sul, cinco deputados rejeitaram o texto: Marcel van Hattem (Novo), Bibo Nunes (PL), Mauricio Marcon (PL), Sérgio Turra (PP) e Lucas Redecker (PSD).

Também votaram contra parlamentares de São Paulo e Roraima. O Partido Novo foi a única sigla que orientou voto contrário à PEC.

A proposta aprovada prevê redução gradual da jornada semanal sem diminuição salarial. Dois meses após a promulgação da futura emenda constitucional passam a valer dois dias de descanso remunerado por semana e a carga horária cai para 42 horas semanais. Após 14 meses, a jornada será fixada em 40 horas.

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Os deputados que votaram contra

MDB

  • Carlos Chiodini (SC)
  • Pezenti (SC)

Missão

  • Kim Kataguiri (SP)

Novo

  • Marcel van Hattem (RS)
  • Gilson Marques (SC)
  • Adriana Ventura (SP)
  • Ricardo Salles (SP)

PL

  • Nicoletti (RR)
  • Bibo Nunes (RS)
  • Mauricio Marcon (RS)
  • Caroline de Toni (SC)
  • Daniel Freitas (SC)
  • Daniela Reinehr (SC)
  • Julia Zanatta (SC)
  • Ricardo Guidi (SC)
  • Rosangela Moro (SP)

PP

  • Sérgio Turra (RS)

PSD

  • Lucas Redecker (RS)

União

  • Fabio Schiochet (SC)

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