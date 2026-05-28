Maioria dos deputados que votaram contra fim da escala 6x1 é de SC e RS

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Santa Catarina e Rio Grande do Sul concentraram a maioria dos votos contrários à Proposta de Emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada semanal de trabalho para 40 horas. Dos 19 deputados que rejeitaram a proposta no segundo turno da votação na Câmara, 15 são dos dois estados do Sul do país.

A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a PEC 221/19, que estabelece jornada semanal de 40 horas distribuídas em cinco dias de trabalho, com dois dias de descanso remunerado. No segundo turno, o texto recebeu 461 votos favoráveis e 19 contrários. Na primeira votação, foram 472 votos a favor e 22 contra.

Santa Catarina foi o estado com maior número de votos contrários. Dos 16 deputados federais catarinenses, nove votaram contra a proposta: Carlos Chiodini (MDB), Pezenti (MDB), Gilson Marques (Novo), Caroline de Toni (PL), Daniel Freitas (PL), Daniela Reinehr (PL), Julia Zanatta (PL), Ricardo Guidi (PL) e Fabio Schiochet (União).

No Rio Grande do Sul, cinco deputados rejeitaram o texto: Marcel van Hattem (Novo), Bibo Nunes (PL), Mauricio Marcon (PL), Sérgio Turra (PP) e Lucas Redecker (PSD).

Também votaram contra parlamentares de São Paulo e Roraima. O Partido Novo foi a única sigla que orientou voto contrário à PEC.

A proposta aprovada prevê redução gradual da jornada semanal sem diminuição salarial. Dois meses após a promulgação da futura emenda constitucional passam a valer dois dias de descanso remunerado por semana e a carga horária cai para 42 horas semanais. Após 14 meses, a jornada será fixada em 40 horas.

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Os deputados que votaram contra

MDB

Carlos Chiodini (SC)

Pezenti (SC)

Missão

Kim Kataguiri (SP)

Novo

Marcel van Hattem (RS)

Gilson Marques (SC)

Adriana Ventura (SP)

Ricardo Salles (SP)

PL

Nicoletti (RR)

Bibo Nunes (RS)

Mauricio Marcon (RS)

Caroline de Toni (SC)

Daniel Freitas (SC)

Daniela Reinehr (SC)

Julia Zanatta (SC)

Ricardo Guidi (SC)

Rosangela Moro (SP)

PP

Sérgio Turra (RS)

PSD

Lucas Redecker (RS)

União