Augusto Cury lança pré-candidatura à Presidência e foge da polarização

Em Belo Horizonte, o psiquiatra e escritor Augusto Cury lançou-se oficialmente como pré-candidato à Presidência da República pelo Avante na noite desta quarta-feira (6/5). Aos 67 anos, ele se coloca como alternativa de pacificação para a polarização entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

O psiquiatra disse querer buscar o equilíbrio de pontos positivos dos dois lados políticos, afirmando que tem “mente capitalista, mas coração social”. “Não podemos nos digladiar em uma guerra ideológica. Aqueles que pilotam o barco chamado Brasil têm que ter generosidade, altruísmo e inteligência”.

O evento teve a presença de todos os presidentes estaduais do Avante, além de outros políticos relevantes da legenda. Nos discursos, Cury foi exaltado pelo equilíbrio, mas os nomes de Lula e Flávio sequer foram citados, mostrando o cuidado em não criar desentendimentos com os principais candidatos do pleito presidencial.

Cury, no momento que chegou mais perto de abordar os adversários, criticou a exaltação de líderes e os “ismos”. “Na política, falta tanta humildade que alguns líderes têm sido endeusados como ídolos”, afirmou, após questionar rótulos como “lulista” e “bolsonarista”.

Do lado “capitalista”, o escritor defendeu um estado mais enxuto, com “liberdade econômica” e estímulo ao pequeno e grande empreendedor. Já no “coração social”, lembrou da infância humilde e pediu olhar caridoso e empático para as minorias, destacando a urgência do combate ao feminicídio.

“Meu coração tem essa veia de transformar o Brasil em uma sociedade solidária, generosa, com vários projetos sociais. Inclusive, projetos que abarcam 4 milhões de agricultores familiares, que precisam ser acolhidos com juros mais baratos”, disse.

Lançamento em Minas

Minas Gerais foi o principal colégio eleitoral do Avante em 2022, com cinco dos sete deputados federais eleitos pela legenda. O movimento é explicado em grande parte pela votação expressiva em André Janones, o segundo mais votado para a Câmara no estado, atrás apenas de Nikolas Ferreira. Neste ano, Janones trocou o Avante pelo Rede Sustentabilidade e tentará se reeleger.

O Avante é o único partido que tem sede nacional na capital mineira. Outro motivo para a realização do evento em Minas é a origem do presidente nacional do partido, o deputado federal Luís Tibé, belo-horizontino, que se licenciou do cargo no último mês.

“Minas é uma miniatura do Brasil. E o simbolismo de Minas Gerais: de liberdade, de grandes mudanças no país que começaram aqui. E a gente vai ser pé quente, se Deus quiser”, justificou Tibé, em entrevista coletiva.

Por outro lado, o partido ainda não tem posicionamento na disputa pelo governo do estado e, consequentemente, não há palanque para Cury. Perguntado sobre o pleito mineiro e a construção de apoios, o pré-candidato à presidência tergiversou e apenas disse que pretende ampliar a popularidade por todo o país.

Se mantiver a candidatura, Cury será o primeiro filiado ao Avante a disputar pelo Palácio do Planalto. Em 2022, Janones chegou a oficializar a pré-candidatura, mas abandonou o pleito pouco depois para apoiar Lula.

Entre os presentes, estavam o prefeito de Manaus, Renato Júnior (Avante), a vice-prefeita de Goiânia, Coronel Cláudia Lira (Avante), os deputados federais Vavá (Avante-MG) e Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) e a deputada estadual mineira Carol Caram (Avante).

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Quem também marcou presença foi o carioca Mc Doca, presidente da Comunidade Avante e autor, junto com Cidinho, do hit “Rap da felicidade”, mais conhecido pelo refrão “Eu só quero é ser feliz”, que foi cantado no evento e estampou bandeira segurada por Cury.

