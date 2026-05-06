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PRISÃO DOMICILIAR

Defesa pede acesso de cozinheira à residência de Jair Bolsonaro

Petição endereçada a Alexandre de Moraes ocorre um dia após a alta hospitalar do ex-presidente, que passou por cirurgia no ombro

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Gabriella Braz - Correio Braziliense
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Gabriella Braz - Correio Braziliense
Repórter
06/05/2026 19:36

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<p><span style=O Ministério Público Militar encaminhou ao Superior Tribunal Militar um pedido para que sejam cassados os postos e as patentes do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-chefe da Marinha Almir Garnier e dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto. 

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O Ministério Público Militar encaminhou ao Superior Tribunal Militar um pedido para que sejam cassados os postos e as patentes do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-chefe da Marinha Almir Garnier e dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto. 

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O Ministério Público Militar encaminhou ao Superior Tribunal Militar um pedido para que sejam cassados os postos e as patentes do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-chefe da Marinha Almir Garnier e dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto. 

crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A defesa de Jair Bolsonaro protocolou, nesta quarta-feira (6/5), pedido de autorização para a entrada de cozinheira na residência do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar. A petição, endereçada ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, solicita o acesso diário da funcionária “em razão das atividades laborais por ela regularmente desempenhadas no imóvel”.

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Na segunda-feira (4/5), Bolsonaro recebeu alta hospitalar após cirurgia no ombro. O procedimento, feito na última sexta-feira (1º/5), fez reparos de lesões no manguito rotador, conjunto de músculos e tendões relacionados à rotação do membro. A recuperação deve ser simples, com sessões de fisioterapia e uso de tipoia por cerca de seis semanas. 

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