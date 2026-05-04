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BRASÍLIA

Bolsonaro tem alta e volta para prisão domiciliar após cirurgia no ombro

Cirurgião afirmou que ex-presidente usará uma tipóia durante seis semanas e fará fisioterapia para se recuperar

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IA
ISADORA ALBERNAZ
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ISADORA ALBERNAZ
Repórter
04/05/2026 17:03

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Bolsonaro deverá ser observado no ambiente carcerário
O ex-presidente Jair Bolsonaro crédito: Platobr Politica

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro, 71, teve alta hospitalar nesta segunda-feira (4/5) depois de ser submetido a uma cirurgia no ombro direito na última semana. Ele deixou o hospital onde estava em Brasília nesta tarde e, com isso, deverá retornar à prisão domiciliar.

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Em entrevista a jornalistas, o ortopedista Alexandre Firmino Paniago, responsável pelo procedimento, afirmou que Bolsonaro usará uma tipóia durante seis semanas e fará fisioterapia para se recuperar.

"A gente vai dar alta pra ele, na verdade, entre seis e nove meses", afirmou o médico.

Cirurgia no ombro

A cirurgia no ombro do ex-presidente foi realizada na última sexta-feira (1). Em prisão domiciliar desde março, Bolsonaro precisou de autorização do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes para ser submetido ao procedimento.

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Moraes é responsável pelos processos da trama golpista que culminou nos ataques às sedes dos Poderes em 8 de janeiro de 2023. O caso levou Bolsonaro a ser condenado a 27 anos e três de prisão.

Segundo seus advogados, o ex-presidente apresentava um quadro de dor persistente e incapacidade funcional no ombro, com necessidade de tomar medicamentos analgésicos todos os dias.

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O político foi cumprir pena em casa depois de deixar o hospital na segunda metade de março, quando foi internado para tratar uma broncopneumonia. Bolsonaro passou por uma série de cirurgias desde 2018 devido ao ataque a faca do qual foi vítima na campanha eleitoral daquele ano.

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